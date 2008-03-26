Dezimaltabulator orientiert sich am Tausenderstrich

Lösung: Word 2007 (wie übrigens auch frühere Versionen) hält das Tausenderzeichen für eine Art Dezimalpunkt. Siehe auch im Bild hellblau markiert:

Sie können dies in den AutoKorrektur-Optionen abstellen, welche in Word 2007 sehr gut versteckt sind: Klicken Sie oben links aufs runde Office-Symbol und gehen Sie darin zur Schaltfläche Word-Optionen. Klicken Sie in der Rubrik Dokumentprüfung auf die Schaltfläche AutoKorrektur-Optionen. Jetzt wechseln Sie noch ins Register AutoFormat während der Eingabe. Dort deaktivieren Sie die Option «Gerade Anführungszeichen durch typographische». (PCtipp-Forum)