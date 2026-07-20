Die Cloud-Fallen - PCtipp zeigt, wo sie lauern

Die meisten bekannten Cloud-Speicher wie Google Drive, Apple iCloud, Box, Dropbox oder Microsoft OneDrive bieten zwischen 5 und 20 GB kostenlosen Speicherplatz an. Viele Anwender schwenken aber auf ein Monats- oder Jahresabo für mehr Speicherplatz um. Auch denken sich viele, dass ein bezahltes Abo mehr Sicherheit bietet. Das stimmt allerdings nur bedingt, wie wir später noch genauer erklären.

Da die Handhabung von Cloud-Speichern so einfach ist, nutzen sie viele private Anwender. Studien belegen für Europa, dass jeder Zweite bereits auf einen Speicher im Internet setzt. In der Schweiz soll die Nutzung sogar bei etwa 66 Prozent liegen. Die Spitzenreiter sind dabei die drei US-Clouds Apple iCloud, Google Drive und Microsoft OneDrive, Bild 2.

Viele Anwender kennen zwar meist die technischen Unterschiede der vielen Anbieter, aber nicht die rechtlichen.

DSG vs. CLOUD Act

Schweizer Bürger erwarteten vom DSG (Schweizer Bundesgesetz über den Datenschutz) den Schutz ihrer Daten, aber US-Clouds unterliegen dem CLOUD Act (Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act). In der Praxis bedeutet das: Das FBI oder andere US-Sicherheitsorgane können Daten fordern und die US-Cloud-Anbieter müssen liefern – ohne Rechtshilfe oder Gerichtsbeschluss. Das bedeutet, dass auf alle in den US-Clouds abgelegten privaten Daten – etwa die Steuererklärung, Arztberichte oder Fotos – zugegriffen werden kann, auch wenn der Server in der EU oder der Schweiz steht (siehe unten in der Tabelle).

Werden Daten in Apples iCloud gelöscht, so stehen sie weitere 30 Tage zur Verfügung, Geräte-Backups sogar bis zu 180 Tage. Auch nach einer Kündigung und Account-Löschung bleiben die Daten weitere 30 Tage gespeichert. So verfährt auch Dropbox. Bei Google und Microsoft sind es 60 Tage. Bei inaktiven Konten bleiben die Daten sogar ganze 6 Monate bis 2 Jahre erhalten.

Europäische Anbieter gehen hier anders vor, denn sie müssen das DSG oder die DSGVO umsetzen. Dort haben Sie das Recht auf Vergessenwerden. Dadurch werden Daten in recht kurzer Zeit, meist um die 14 Tage, endgültig gelöscht. Auch nach der Kündigung eines Accounts sind die Löschfristen kaum länger als 30 Tage. Das betrifft etwa Schweizer Anbieter wie kDrive, Swisscom, pCloud oder Proton genauso wie deutsche Anbieter wie Ionos, Filen.io oder Strato.

Bei Anbietern wie Google oder Apple gibt es besondere Services wie das Durchsuchen von abgelegten Fotos, kombiniert mit einer Inhaltserkennung. Damit lassen sich sogar Personen oder Dinge wie Fahrzeuge in Fotos identifizieren und in Alben ablegen. Die Anbieter betonen, dass dieser Service nur funktioniert, wenn sie auch alle Schlüssel zu den Daten haben (dazu später noch mehr).

Was die Anbieter aber nicht explizit erwähnen, ist die Analyse der Daten für Werbung und die Auswertung von Bildern, ob diese Gewalt oder Missbrauch von Kindern darstellen. Bei Google steht das jedoch in den AGB und der Hilfefunktion: «Wir analysieren die Inhalte Ihres Google-Kontos mithilfe verschiedener Techniken auf CSAM (Children's Social Media).», Bild 3.

Datenschützer unterstützen zwar den Kampf gegen explizite Bilder, aber die Scans stellen jeden Nutzer unter Generalverdacht. Was bei einer Fehlerkennung passiert, mussten bereits einige Nutzer erfahren. So gibt es mehrere Fälle bei Google, bei denen eine Nutzersperre über alle ihre verwendeten Services verhängt wurde: Cloud-Speicher, Kalender, Kontakte und vieles mehr – für zehn Jahre! Obwohl die Nutzer durch die Polizei ihre Unschuld beweisen konnten, erlaubt Google trotzdem keinen Zugriff mehr – alle Daten, E-Mails und Kontakte waren verloren.

Apple gibt an, dass es das Scanverfahren gestoppt hat, da es mehrere Falscherkennungen gab, etwa durch Szenen wie das Wickeln eines Babys am Strand.