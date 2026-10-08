Anzeige
Anzeige
Anzeige
ChatGPT Image 3. März 2026, 11_18_22.png
PCtipp Redaktion
8. Okt 2026
Lesedauer 3 Min.

Software

Die Schweiz bietet viele innovative Software

Die Schweiz bietet viele innovative Software – unter anderem Messenger, PDF-Tools, Sicherheitslösungen und virtuelle Tastaturen.
© ChatGPT
Threema (Pfäffikon SZ)

Die Firma: Threema ist das Synonym für Privatsphäre in der digitalen Kommunikation und wird weltweit als der sicherste Messenger geschätzt. Das Unternehmen lehnt die Nutzung von Nutzer­daten zu Marketingzwecken konsequent ab und setzt auf ein Geschäftsmodell, das einzig durch den Verkauf von Software-­Lizenzen getragen wird. Alle Server befinden sich in hochsicheren Rechenzentren in der Schweiz.

Die Innovation: Abteilungen in Behörden oder sicherheitskritischen Branchen können Informationen austauschen, die niemals ein fremdes Rechenzentrum berühren. Kleinstunternehmen nutzen Threema, um diskret mit Kunden zu kommunizieren, ohne gegen Datenschutzregeln zu verstossen oder Telefonnummern preisgeben zu müssen. Der private Endanwender geniesst das Gefühl, dass seine Unterhaltungen vor jedem Zugriff sicher sind, sei es durch Hacker oder staatliche Überwachung.

Website: threema.ch

© Threema (Pfäffikon SZ)
Proton (Genf)

Die Firma: Proton wurde von Wissenschaftlern am CERN gegründet. Das Unternehmen operiert unter strengem Schweizer Datenschutzrecht und besitzt eine eigene Hardware-Infrastruktur in voll verschlüsselten Hoch­sicherheitsrechenzentren. Der Quellcode aller Anwendungen ist offen und wird auch unabhängig geprüft.

Die Innovation: Das Sicherheitsprogramm Proton Sentinel kombiniert künstliche Intelligenz mit menschlicher Expertise. Das System erkennt hoch entwickelte Angriffsverfahren und verdächtige Anmeldeversuche in Echtzeit, noch bevor ein Konto kompromittiert werden kann. Kritische Sicherheitsereignisse werden rund um die Uhr analysiert.

Website: proton.me

© Proton (Genf)
Smallpdf (Zürich)

Die Firma: Smallpdf gehört zu den meistgenutzten PDF-Plattformen weltweit und vereinfacht das Dokumentenmanagement von Anwendern. Das Schweizer Unternehmen setzt auf schlanke, webbasierte Werkzeuge, die ohne komplexe Software-Installationen auskommen. Alle Datenübertragungen werden nach höchsten Sicherheitsstandards verschlüsselt und die Dateien werden nach der Verarbeitung automatisch von den Servern gelöscht.

Die Innovation: Der «Smallpdf AI PDF Assistant» ist eine Webplattform und bündelt verschiedene Tools. Mithilfe künstlicher Intelligenz können Nutzer Verträge und Berichte in Sekundenschnelle analysieren, automatische Zusammenfassungen erstellen lassen und spezifische Datenpunkte extrahieren. Die KI strukturiert unübersichtliche Dokumente und bereitet sie für digitale Signaturprozesse oder die Archivierung vor.

Website: smallpdf.com

© Smallpdf (Zürich)
© Typewise (Zürich)
Typewise (Zürich)

Die Firma: Typewise setzt bei der mobilen Dateneingabe auf ihr patentiertes hexagonales Tastaturlayout, das Tippfehler auf Smartphones reduziert. Das Unternehmen kombiniert linguistische Algorithmen mit maschinellem Lernen, um das Schreibtempo zu optimieren.

Die Innovation: Der «Privacy-First AI Writing Assistant» integriert Textvorhersagen und Grammatikkorrekturen direkt auf dem Endgerät. Da die Sprachmodelle lokal innerhalb der App ausgeführt werden, verlässt kein geschriebenes Wort das Smartphone in Richtung einer externen Cloud. Nutzer in sicherheitskritischen Bereichen sollen so fehlerfreie Berichte und E-Mails verfassen können, während die Vertraulichkeit geschäftlicher Daten gewahrt bleibt. Das System lernt den individuellen Schreibstil autonom, ohne den Datenschutz zu kompromittieren.

Website: typewise.app

Kommentare

Software Schweiz Software & Tools
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Interview Marc Marthaler
«Jetzt ist die Zeit, Berufsbildung neu zu denken»
Sinkende Lehrstellenzahlen, KI im Arbeitsalltag und neue Tätigkeitsprofile fordern die Berufsbildung heraus. Marc Marthaler, Geschäftsführer von ICT-Berufsbildung Schweiz erläutert, warum Weiterbildung wichtiger wird und der Berufsbegriff neu zu denken ist. Nicht weniger, sondern mehr Ausbildung ist gefragt, sagt er. Und wünscht sich, dass das Wort «Beruf» künftig weniger eng verstehen würde.
6 Minuten
NMGZ-Portraits-Buehlmann-sw.png
Christian Bühlmann
8. Okt 2026
Mehr erfahren
News
Datenabfluss bestätigt
Cyberangriff auf Softwarelieferant von Publica Pensionskasse
Ende September wurde ein externer Softwarelieferant der Pensionskasse des Bundes Publica Opfer eines Cyberangriffs. Derzeit sind die relevanten Bundesstellen gemeinsam mit der Firma daran abzuklären, welche Daten betroffen sind. Die Bundesanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
8. Okt 2026
Mehr erfahren
News
FRITZ! bringt grosses Update FRITZ!OS 8.50
FRITZ!OS 8.50 ist da. Der Roll-out startet mit der FRITZ!Box 7690 und folgt in den nächsten Wochen für alle aktuellen FRITZ!Box- und FRITZ!Repeater-Modelle.
5 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
7. Okt 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Hardware-Tipps
Alte Rechner, neue Ideen
Was tun mit dem alten Laptop oder dem ausgemusterten PC? Unser Artikel liefert viele praktische Ideen, um die Geräte weiterhin sinnvoll zu nutzen und sie so vor einem Ende als Elektroschrott zu bewahren.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website_Andreas-Dumont.png
Andreas Dumont
18. Sep 2026
Praxis
Windows-Tipps
Windows-Explorer 1×1
Der Windows-Explorer ist weit mehr als nur ein Dateimanager. Er ist das Rückgrat der Windows-Oberfläche. Mit den richtigen Einstellungen und Kniffen holen Sie deutlich mehr Tempo, Übersicht und Komfort aus ihm heraus.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website_Andreas-Fischer.png
Andreas Fischer
11. Sep 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare