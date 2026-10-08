Die Schweiz bietet viele innovative Software

Threema (Pfäffikon SZ)

Die Firma: Threema ist das Synonym für Privatsphäre in der digitalen Kommunikation und wird weltweit als der sicherste Messenger geschätzt. Das Unternehmen lehnt die Nutzung von Nutzer­daten zu Marketingzwecken konsequent ab und setzt auf ein Geschäftsmodell, das einzig durch den Verkauf von Software-­Lizenzen getragen wird. Alle Server befinden sich in hochsicheren Rechenzentren in der Schweiz.

Die Innovation: Abteilungen in Behörden oder sicherheitskritischen Branchen können Informationen austauschen, die niemals ein fremdes Rechenzentrum berühren. Kleinstunternehmen nutzen Threema, um diskret mit Kunden zu kommunizieren, ohne gegen Datenschutzregeln zu verstossen oder Telefonnummern preisgeben zu müssen. Der private Endanwender geniesst das Gefühl, dass seine Unterhaltungen vor jedem Zugriff sicher sind, sei es durch Hacker oder staatliche Überwachung.

Website: threema.ch