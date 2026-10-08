Software
Die Schweiz bietet viele innovative Software
Threema (Pfäffikon SZ)
Die Firma: Threema ist das Synonym für Privatsphäre in der digitalen Kommunikation und wird weltweit als der sicherste Messenger geschätzt. Das Unternehmen lehnt die Nutzung von Nutzerdaten zu Marketingzwecken konsequent ab und setzt auf ein Geschäftsmodell, das einzig durch den Verkauf von Software-Lizenzen getragen wird. Alle Server befinden sich in hochsicheren Rechenzentren in der Schweiz.
Die Innovation: Abteilungen in Behörden oder sicherheitskritischen Branchen können Informationen austauschen, die niemals ein fremdes Rechenzentrum berühren. Kleinstunternehmen nutzen Threema, um diskret mit Kunden zu kommunizieren, ohne gegen Datenschutzregeln zu verstossen oder Telefonnummern preisgeben zu müssen. Der private Endanwender geniesst das Gefühl, dass seine Unterhaltungen vor jedem Zugriff sicher sind, sei es durch Hacker oder staatliche Überwachung.
Website: threema.ch
Proton (Genf)
Die Firma: Proton wurde von Wissenschaftlern am CERN gegründet. Das Unternehmen operiert unter strengem Schweizer Datenschutzrecht und besitzt eine eigene Hardware-Infrastruktur in voll verschlüsselten Hochsicherheitsrechenzentren. Der Quellcode aller Anwendungen ist offen und wird auch unabhängig geprüft.
Die Innovation: Das Sicherheitsprogramm Proton Sentinel kombiniert künstliche Intelligenz mit menschlicher Expertise. Das System erkennt hoch entwickelte Angriffsverfahren und verdächtige Anmeldeversuche in Echtzeit, noch bevor ein Konto kompromittiert werden kann. Kritische Sicherheitsereignisse werden rund um die Uhr analysiert.
Website: proton.me
Smallpdf (Zürich)
Die Firma: Smallpdf gehört zu den meistgenutzten PDF-Plattformen weltweit und vereinfacht das Dokumentenmanagement von Anwendern. Das Schweizer Unternehmen setzt auf schlanke, webbasierte Werkzeuge, die ohne komplexe Software-Installationen auskommen. Alle Datenübertragungen werden nach höchsten Sicherheitsstandards verschlüsselt und die Dateien werden nach der Verarbeitung automatisch von den Servern gelöscht.
Die Innovation: Der «Smallpdf AI PDF Assistant» ist eine Webplattform und bündelt verschiedene Tools. Mithilfe künstlicher Intelligenz können Nutzer Verträge und Berichte in Sekundenschnelle analysieren, automatische Zusammenfassungen erstellen lassen und spezifische Datenpunkte extrahieren. Die KI strukturiert unübersichtliche Dokumente und bereitet sie für digitale Signaturprozesse oder die Archivierung vor.
Website: smallpdf.com
Typewise (Zürich)
Die Firma: Typewise setzt bei der mobilen Dateneingabe auf ihr patentiertes hexagonales Tastaturlayout, das Tippfehler auf Smartphones reduziert. Das Unternehmen kombiniert linguistische Algorithmen mit maschinellem Lernen, um das Schreibtempo zu optimieren.
Die Innovation: Der «Privacy-First AI Writing Assistant» integriert Textvorhersagen und Grammatikkorrekturen direkt auf dem Endgerät. Da die Sprachmodelle lokal innerhalb der App ausgeführt werden, verlässt kein geschriebenes Wort das Smartphone in Richtung einer externen Cloud. Nutzer in sicherheitskritischen Bereichen sollen so fehlerfreie Berichte und E-Mails verfassen können, während die Vertraulichkeit geschäftlicher Daten gewahrt bleibt. Das System lernt den individuellen Schreibstil autonom, ohne den Datenschutz zu kompromittieren.
Website: typewise.app
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