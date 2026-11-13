DNS-Server wechseln

Das Domain Name System (DNS) ist das Telefonbuch des Internets. Es übersetzt menschlich lesbare Adressen wie pctipp.ch in maschinell verständliche Adressen wie IP-Adressen i . Auf einer Website passiert das oft mehrfach, denn Werbung, Schriften und eingebettete Videos hängen meist an verschiedenen Domains und werden von unterschiedlichen Servern geladen.

Welchen DNS-Server Sie verwenden, haben Sie höchstwahrscheinlich nie entschieden. Standardmässig wird meistens ein DNS des Internetanbieters direkt über den Router verwendet. Das klappt in der Regel problemlos, ist aber nicht zwingend die beste Lösung.

Was bringt der Wechsel?

Warum also soll man am DNS-Server überhaupt schrauben? Mehrere Argumente sprechen für einen alternativen DNS-Anbieter.

Sicherheit

Einige DNS-Anbieter blockieren bekannte Phishing- und Malware-Domains, bevor der Webbrowser die Webseite lädt. Das macht nicht unverwundbar, kann aber in einem Moment der Unachtsamkeit helfen. Solche Dienste werden üblicherweise als «filtering» bezeichnet. Dabei besteht auch eine gewisse Gefahr des Überfilterns, wobei harmlose Adressen fälschlicherweise gesperrt werden. Ein filternder Dienst kann auch für politische Zwecke missbraucht werden, sofern er in falsche Hände gerät. Prüfen Sie hier unbedingt, wer den Dienst betreibt.

Privatsphäre

Der DNS-Server sieht jede Domain, die Sie aufrufen. Das ist Gold wert und ein Grund, warum Google einen kostenlosen DNS-Service anbietet. Anbieter mit strikter No-Log-Politik speichern diese Anfragen gar nicht und sind somit privatsphärefreundlicher.

Filter fürs ganze Haus

Werbung, Tracker oder Erwachseneninhalte lassen sich netzwerkweit sperren – ohne App und auf jedem Gerät. Dabei darf man nicht vergessen, dass solche Filter vereinzelt auch einmal den korrekten Betrieb einer Website stören können. Dann muss man sich daran erinnern, dass man einen filternden DNS eingerichtet hat, denn nach dem ersten Set-up läuft üblicherweise alles ohne weiteres Zutun.

Zuverlässigkeit

Fällt der Provider-DNS aus, ist das Internet für Sie weg, obwohl die Leitung funktioniert. Das passiert äusserst selten, sollte aber bei der Wahl eines DNS-Anbieters berücksichtigt werden. Was das Tempo angeht, sollten Sie sich nicht zu viele Gedanken machen. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Anbietern liegen im Millisekundenbereich und sind im Alltag kaum spürbar. Die bekanntesten DNS-Anbieter sind die Folgenden: