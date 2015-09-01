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Gaby Salvisberg
1. Sep 2015
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Druckprobleme in Mozilla Thunderbird lösen

Nur die wenigsten Mails gehören auf Papier. Aber wenn, dann sollten sie da richtig ankommen. Hier ein paar Druck-Troubleshooting-Tipps für Thunderbird.
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Mozilla Thunderbird ist grundsätzlich ein toller Mailclient. Aber er hat seine Tücken, zum Beispiel beim Ausdrucken von Mails. Hier ein paar typische Druckprobleme und die zugehörigen Lösungen.

Thunderbird druckt nur leere Seiten: Neuerdings – zum Beispiel seit dem Upgrade auf Windows 10 – spuckt Thunderbird beim Drucken von Mails nur noch leere Blätter aus. Es kommen auch leere Seiten, wenn man den Druck in eine PDF-Datei leitet. Am Drucker selbst liegt es also nicht. Wie weiter?

Lösung: Rufen Sie in Thunderbird einmal den Druckdialog auf und gehen Sie dort zu Seite einrichten. Aktivieren Sie bei den Optionen einmal «Hintergrund drucken (Farben und Bilder)». Zusätzlich empfiehlt es sich, unter «Skalierung» das Kästchen «Auf Seitengrösse verkleinern» zu aktivieren. Übernehmen Sie die Einstellung und versuchen Sie nochmals zu drucken.

Das Problem sollte aber inzwischen durch ein Windows-Update gelöst worden sein.

Sonstige Druckprobleme: Was tun, wenn Thunderbird gar nicht druckt oder beim Drucken andere Macken zeigt?

Lösung: Eine Methode, die verschiedene Druckprobleme unter Thunderbird lösen sollte, ist folgende. Öffnen Sie im Thunderbird-Menü die Einstellungen, gehen Sie über Erweitert zu Allgemein und klicken Sie auf Konfiguration bearbeiten. Bestätigen Sie die anschliessend angezeigte Warnung sinngemäss mit «Ich werde vorsichtig sein». Nun tippen Sie oben in die Filterzeile die Zeichenfolge print.printer ein (enthält keine Leerzeichen). Die Einträge werden sofort gefiltert. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Eintrag print.printer und wählen Sie im Kontextmenü sinngemäss den Befehl Zurücksetzen oder Auf Standard setzen.

Option «Nur Markierung drucken» fehlt: Aus langen Mails möchte man oft nur einen Absatz drucken und nicht den ganzen Schriftverkehr. Aber warum klappt das in Thunderbird nicht?

Lösung: Es klappt doch! Aber Sie sehen es nicht. Markieren Sie den zu druckenden Absatz und rufen Sie mittels Ctrl+P (Strg+P) den Druckdialog auf. Wenn Sie jetzt auf OK klicken, dann landet tatsächlich nur der markierte Teil auf dem Blatt. Siehe auch diesen Kummerkasten-Artikel, in dem wir auf den schon sehr alten Bug hinweisen und noch einen zweiten Workaround zeigen. (PCtipp-Forum)

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