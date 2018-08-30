Edge: Die Start- und «Neuer Tab»-Seite anpassen

Newsquellen anpassen? Leider nein! Auch wenn Sie hier keine Unterhaltung und keinen Lifestyle aktivieren, werden Sie dennoch z.B. nicht vor «News» aus dem Promiklatsch-Bereich verschont. Der Grund liegt leider darin, dass Sie Newsquellen hier nicht anpassen können. Es erscheinen jene News, welche die Betreiber von «Microsoft Bing News» für irgendwie mitteilenswert halten. Es gibt keine Option, klassische Fakenewsquellen oder die News aus Klatschmagazinen auszuknipsen, um allenfalls andere Newsquellen hinzuzufügen. Für ernsthaften Newskonsum ist die Neue Tabseite in Edge daher weniger geeignet.

Feed ausblenden: Wenn Sie auf den Feed verzichten wollen, klicken Sie auf Feed ausblenden. Wählen Sie nun Top-Webseites und klicken Sie darunter auf Speichern.

Kacheln anpassen: Fahren Sie per Maus über eine Kachel, die Sie entfernen wollen. In deren oberen rechten Ecke erscheint ein kleines X. Klicken Sie dieses an, um die Seite aus den Top-Sites zu kippen. Die leer gewordenen Plätze sind nun bereit für neue Sites. Klicken Sie aufs Plus-Symbol in einer leeren Kachel und tippen Sie die Adresse einer Webseite ein. Wichtig: Damit die dort bleibt, müssen Sie diese übers Stecknadel-Symbol anheften!