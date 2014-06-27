Excel: Auch negative Zahlen anzeigen

Lösung: Wenn in Excel ohne ersichtlichen Grund seltsame Resultate erscheinen, kann es sein, dass es irgendwo negative Zahlen findet, die beim Draufschauen aufs Tabellenblatt nicht zu sehen sind.

Mit dieser benutzerdefinierten Formatierung sorgen Sie dafür, dass Nullwerte ausbleiben, aber alle negativen und positiven Zahlen zu sehen sind.

Markieren Sie die Zellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste drauf und gehen Sie zu Zellen formatieren. Wählen Sie den Reiter Zahlen und darin in der linken Spalte «Benutzerdefiniert». Tippen Sie im Feld «Typ» dieses Zahlenformat ein:

0.00;-0.00;;

Klicken Sie auf OK.

Jetzt sollten auch die negativen Zahlen wieder erscheinen, während die Nullwerte weiterhin verborgen bleiben. (PCtipp-Forum)