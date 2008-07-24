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Gaby Salvisberg
24. Jul 2008
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Excel: Blattschutz verhindert Aufklappen einer Gruppierung

Problem: Ich habe im Excel eine Tabelle erstellt, in der ich gewisse Zeilen mittels Gruppierung versteckt habe. Am linken Rand kann ich die Gruppierung aufklappen. Wenn ich einen Blattschutz einrichte, lässt sich die Gruppierung aber nicht mehr aufklappen. Gibt es eine Möglichkeit, wie sich diese Sperre umgehen lässt?
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Normalerweise gibt es in Excel keine Option, dies zu beeinflussen. Aber mit einem kleinen VBA-Makro lässt sich das umgehen. Das geht so: Heben Sie zuerst den Blattschutz auf und blenden Sie die gefilterten bzw. gruppierten Inhalte ein. Schalten Sie nun den Blattschutz wieder ein.

Jetzt gehts via Extras/Makro zum Visual Basic-Editor. Falls im linken Fensterteil der Projekt-Explorer fehlt, blenden Sie ihn via Ansicht ein. Klicken Sie im Projekt-Explorer doppelt auf «Diese Arbeitsmappe».

Tippen oder kopieren Sie folgenden Makrocode ins Fenster, siehe auch Screenshot:

Sub Workbook_Open()

ActiveSheet.Protect userinterfaceonly:=True, Password:="Passwort"

ActiveSheet.EnableOutlining = True 'für Gliederung

ActiveSheet.EnableAutoFilter = True 'für Autofilter

End Sub

Im obigen Screenshot haben wir einige Zeichen markiert. Statt «Passwort» müssen Sie natürlich jenes Passwort eingeben, das Sie für den Blattschutz verwendet haben. Falls Sie keines verwendet haben, lassen Sie den markierten Teil stattdessen ganz weg.

Gehen Sie zu Datei/Schliessen und zurück zu Excel. Speichern und schliessen Sie die Arbeitsmappe. Wenn Sie sie nächstesmal starten, lassen Sie das Ausführen der Makros zu. Effekt: Die Gruppierung lässt sich jetzt trotz aktiviertem Blattschutz auf- und zuklappen.

Übrigens: Es ist selbstverständlich nicht ratsam, für diesen Zweck das supergeheime Administrator-Kennwort zu verwenden. Zu leicht könnte jemand dieses der Excel-Datei wieder entlocken. (PCtipp-Forum)

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