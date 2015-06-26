Excel: Diagramm mit zwei Y-Achsen

Lösung: Excel kennt die sekundäre Y-Achse, mit der Sie am rechten Rand des Diagramms eine zweite Skala einblenden können.

Erstellen Sie erst das Diagramm, indem Sie den ganzen Datenbereich markieren, also alle gewünschten Datenreihen inklusive Beschriftungen. Gehen Sie via Einfügen zu Diagramme und wählen das Gewünschte aus, zum Beispiel «Linien mit Datenpunkten». Ziehen Sie das Diagramm auf. Es erscheint, aber jetzt «klebt» die Kurve mit den tiefen Zahlen natürlich noch ganz nach an der Achse.

Klicken Sie die Datenreihe, die Sie auf der zweiten Y-Achse haben wollen, direkt im Diagramm mit Rechts an und wählen Sie im Kontextmenü Datenreihen formatieren, siehe Bild.