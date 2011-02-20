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Gaby Salvisberg
20. Feb 2011
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Excel: Farbe auszufüllender Zellen nicht drucken

Problem: In einer Tabelle, die ich per Blattschutz sperren werde, sollen die nicht gesperrten Zellen farbig hinterlegt werden. So sieht der Benutzer, welche Zellen er ausfüllen soll bzw. darf. Beim Drucken soll die Farbe aber nicht mitgedruckt werden. Wie mache ich das?
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Das erreichen Sie in mehreren Schritten. Es sind standardmässig alle Zellen gesperrt, was aber erst wirksam wird, wenn Sie später den Blattschutz einschalten. Heben Sie den Blattschutz zuerst gegebenenfalls auf (Überprüfen/Blattschutz aufheben bzw. Extras/Schutz/Blattschutz aufheben).

Zellen entsperren: Markieren Sie z.B. per Ctrl+Klick jene Zellen, die der Nutzer ausfüllen darf. Klicken Sie mit Rechts drauf, gehen zu Zellen formatieren und deaktivieren Sie im Reiter Schutz die Option «Gesperrt».

Zellen hervorheben: Markieren Sie den ganzen genutzten Zellenbereich. Gehen Sie zu Format/Bedingte Formatierung bzw. zu Formatvorlagen/Bedingte Formatierung/Regeln verwalten. Via Neue Regel greifen Sie zu «Formel ist» bzw. «Formel zur Ermittlung der zu formatierenden Zellen verwenden». Die einzutragende Formel lautet =ZELLE("Schutz";A1)=0. Darunter wählen Sie das gewünschte Format. Klicken Sie auf OK, sind die auszufüllenden Zellen entsprechend eingefärbt.

Blatt schützen: Gehen Sie unter Überprüfen zu Blatt schützen; in älteren Excel-Versionen zu Extras/Schutz/Blatt schützen. Die standardmässig von Excel vorgegebenen Einstellungen können Sie normalerweise übernehmen.

Keine Farbe beim Druck: Wechseln Sie ins Register Seitenlayout und klicken im Bereich «Seite einrichten» auf Drucktitel. Hier aktivieren Sie «Schwarzweissdruck». In älteren Excel-Versionen finden Sie das über Datei/Seite einrichten/Tabelle. (PCtipp-Forum)

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