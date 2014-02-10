Tipps & Tricks
Excel: Fehler «#WERT» unterdrücken
Lösung: Das lässt sich abfangen, indem Sie die bestehenden Formeln um eine WENN-Funktion erweitern. Vom Prinzip her: «Wenn bei der Berechnung der Formel XY ein Fehler auftritt, dann schreibe Null, ansonsten berechne die Formel XY».
In einem Beispiel: Ihre Formel hat in Zeile 7 beispielsweise wie folgt gelautet:
=((C7>D7)+D7-C7)
Damit hat es dort den #WERT-Fehler ausgespuckt.
Erweitern Sie die Formel nun folgendermassen:
=WENN(ISTFEHLER(((C7>D7)+D7-C7));0;((C7>D7)+D7-C7))
Damit steht in der Ergebniszelle nun die Zeitangabe 00:00. Sie können übrigens anstelle des Nullwertes auch gar nichts anzeigen lassen. Ersetzen Sie in der Formel einfach die Null (0) durch ein Pärchen Anführungs- und Schlusszeichen:
=WENN(ISTFEHLER(((C7>D7)+D7-C7));"";((C7>D7)+D7-C7))
Das sieht noch etwas eleganter aus. Für weitere Möglichkeiten, Nullwerte zu unterdrücken, lesen Sie auch diesen Kummerkastenbeitrag. (PCtipp-Forum)
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