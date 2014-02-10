Excel: Fehler «#WERT» unterdrücken

Lösung: Das lässt sich abfangen, indem Sie die bestehenden Formeln um eine WENN-Funktion erweitern. Vom Prinzip her: «Wenn bei der Berechnung der Formel XY ein Fehler auftritt, dann schreibe Null, ansonsten berechne die Formel XY».

In einem Beispiel: Ihre Formel hat in Zeile 7 beispielsweise wie folgt gelautet:

=((C7>D7)+D7-C7)

Damit hat es dort den #WERT-Fehler ausgespuckt.

Erweitern Sie die Formel nun folgendermassen:

=WENN(ISTFEHLER(((C7>D7)+D7-C7));0;((C7>D7)+D7-C7))