27. Okt 2010
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Excel: Formeln automatisch aktualisieren
Problem: In meiner Excel-Tabelle befinden sich mehrere Formeln. Doch wenn ich eine Zahl eingebe oder ändere, muss ich die Felder mit den Formeln immer per F2 aktualisieren. Wie erreiche ich, dass die Resultate wieder automatisch zusammengezählt werden?
Lösung: Das sieht so aus, als sei bei Ihnen die Berechnung auf «Manuell» gesetzt.
In Excel 2007/2010 wechseln Sie zum Reiter Formeln, klappen die Berechnungsoptionen auf und aktivieren «Automatisch».
Falls Sie Excel 2003 haben, öffnen Sie Extras/Optionen und greifen im Reiter Berechnung zu «Automatisch». Schon passt das Ganze wieder.
Weitere Tipps zum Thema finden Sie unter «Excel rechnet nicht mehr», aktualisiert im Juni 2015. (PCtipp-Forum)
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