Excel: Formeln automatisch aktualisieren

Lösung: Das sieht so aus, als sei bei Ihnen die Berechnung auf «Manuell» gesetzt.

In Excel 2007/2010 wechseln Sie zum Reiter Formeln, klappen die Berechnungsoptionen auf und aktivieren «Automatisch».

Falls Sie Excel 2003 haben, öffnen Sie Extras/Optionen und greifen im Reiter Berechnung zu «Automatisch». Schon passt das Ganze wieder.

Weitere Tipps zum Thema finden Sie unter «Excel rechnet nicht mehr», aktualisiert im Juni 2015. (PCtipp-Forum)