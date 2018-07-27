Excel, gib mir Zufallszahlen «zwischen X und Y»

Vielleicht wollen Sie Beispieldaten erzeugen und brauchen hierfür schnell ein paar zufällig ausgewählte Zahlen aus einem bestimmten Bereich.

Natürlich springt einem als Erstes die Funktion ZUFALLSZAHL ins Auge. Die ist aber sperrig zu benutzen, denn «=ZUFALLSZAHL()» liefert nur Zufallszahlen im Kommastellenbereich zwischen 0 und 1.

Wollte man sie benutzen, um Zahlen zwischen 1 und 100 zu bekommen, müsste man das Resultat aus der Zufallszahl mit 100 multiplizieren:

=ZUFALLSZAHL()*100

Und damit es jetzt keine Zahlen mit Kommastellen mehr gibt, verpflichtet man Excel mittels GANZZAHL oder KÜRZEN zu ganzen Zahlen:

Entweder so: =GANZZAHL(ZUFALLSZAHL()*100)

Oder so: =KÜRZEN(ZUFALLSZAHL()*100)

Soll es dann noch eine Zahl in einem bestimmten Von/Bis-Bereich sein, wird es erst recht kompliziert, denn man muss mit Subtraktionen und Additionen an der richtigen Stelle dafür sorgen, dass die Zufallszahl im richtigen Bereich zu liegen kommt.

Etwa nach diesem Schema:

=KÜRZEN(ZUFALLSZAHL()*(Höchste-Tiefste+1); 0)+Tiefste

Also konkret, wenn es Zahlen von 100 bis 999 sein dürfen:

=KÜRZEN(ZUFALLSZAHL()*(999-100+1);0)+100