Excel: Nur in einer von zwei Spalten etwas eintragen

Weil Menschen nicht perfekt sind, brauchen sie manchmal etwas Hilfe, um Fehler und Verwechslungen zu vermeiden. So wollen Sie zum Beispiel in einer Excel-Tabelle dafür sorgen, dass in Spalte B nur etwas eingetragen werden darf, wenn in der gleichen Zeile in Spalte C nichts steht – und umgekehrt.

Lösung: Das lösen Sie am besten mit einer Gültigkeitsprüfung, für die es aber zwei verschiedene Formelvarianten gibt. Wir zeigen beide.