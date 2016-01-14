Tipps & Tricks
Excel/LibreOffice Calc: Auf 5 Rappen abrunden
Wie das mit dem kaufmännischen Runden geht (4.12 abrunden, 4.13 aufrunden), steht in einem anderen Artikel. Aber was, wenn Sie die Preise stets zugusten der Kunden abrunden wollen?
Tabellenkalkulationen wie Excel und die Open-Source-Anwendung LibreOffice/OpenOffice Calc kennen nicht nur RUNDEN, sondern haben sogar eine eigene Funktion fürs ABRUNDEN.
Im vorliegenden Beispiel stehen die Preise in Spalte B, angefangen in B2. Verwenden Sie fürs Berechnen der auf 5 Rappen abgerundeten Preise diese Formel:
=ABRUNDEN(B2*2;1)/2
Erklärung: Die Zahl wird erst mit 2 multipliziert, auf 10 Rappen abgerundet und dann wieder durch zwei geteilt. Das ist die einfachste Formel mit den zuverlässigsten Ergebnissen. Wenn mehr Geld in die Kasse fliessen soll, funktioniert dasselbe auch mit AUFRUNDEN. (PCtipp-Forum)
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