Excel/LibreOffice Calc: Auf 5 Rappen abrunden

Wie das mit dem kaufmännischen Runden geht (4.12 abrunden, 4.13 aufrunden), steht in einem anderen Artikel. Aber was, wenn Sie die Preise stets zugusten der Kunden abrunden wollen?

Tabellenkalkulationen wie Excel und die Open-Source-Anwendung LibreOffice/OpenOffice Calc kennen nicht nur RUNDEN, sondern haben sogar eine eigene Funktion fürs ABRUNDEN.

Im vorliegenden Beispiel stehen die Preise in Spalte B, angefangen in B2. Verwenden Sie fürs Berechnen der auf 5 Rappen abgerundeten Preise diese Formel:

=ABRUNDEN(B2*2;1)/2