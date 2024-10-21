Excel: Liste nach Geburtsmonat sortieren

Lösung: Dieses Problem ist bei Excel-Anwenderinnen und -Anwendern ein Dauerbrenner. Excel sortiert normalerweise nach dem gesamten Datum. Das heisst zum Beispiel: Das Geburtsdatum «05.07.1966» wird aufgrund der Jahresangabe nach dem «06.07.1965» eingereiht, obwohl die Person einen Tag früher Geburtstag hat.

Greifen Sie darum zu einer Hilfsspalte. Fügen Sie z.B. nach der Spalte «Geburtsdatum» eine weitere Spalte ein.

Variante 1: Angenommen, die Geburtsdaten beginnen in Zelle C2, verwenden Sie in der Hilfsspalte folgende Formel, die Sie nach unten kopieren:

=TEXT(C2;"MM.TT")

Die Funktion entnimmt der Zelle C2 die Info zum Monat und Tag als Text; und dies in einer Reihenfolge, mit der später das alphabetische Sortieren nach dieser Spalte klappt.