Excel: Mittelwert mit Bedingungen

Lösung: Man würde denken, hier einfach zu MITTELWERTWENN oder MITTELWERTWENNS greifen zu können. Aber dies hilft nur, wenn alle drei Testwerte unter dem Grenzwert liegen.

Kombinieren Sie WENN/MIN und die «normale» MITTELWERT-Funktion. Mit MIN/WENN prüfen Sie, ob einer der erwähnten Werte z.B. unter «50» liegt. Trifft dies zu, soll Excel «Echec» ausgeben. Den MITTELWERT berechnen Sie in der Folge im «Sonst»-Teil der WENN-Formel.

Angenommen, der Grenzwert sei 50 und die Ausgangswerte stehen in den Spalten B, C und D ab Zeile 2, dann würde die Formel so aussehen:

=WENN(MIN(B2;C2;D2)<50;"Echec";MITTELWERT(B2;C2;D2))