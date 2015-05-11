Excel: Spaltentitel auf Folgeseiten wiederholen

Lösung: Sie können eine oder mehrere Zeilen oder Spalten in Excel als sogenannte Wiederholungszeilen oder Wiederholungsspalten definieren. Excel wiederholt dann beim Ausdrucken diese Zeilen oder Spalten auf jeder Seite. Es muss übrigens nicht einmal die erste Tabellenzeile sein. So klappt das zum Beispiel auch mit Zeile 4 bis 6.

Und so geht das unter Excel 2013: Wechseln Sie zum Reiter Seitenlayout und klicken Sie im Bereich «Seite einrichten» auf Drucktitel. Wollen Sie Zeilen wiederholen lassen, klicken Sie aufs Auswahl-Icon hinter dem leeren Feld «Wiederholungszeilen oben». Sollen es Spalten sein, benutzen Sie jenes hinter «Wiederholungsspalten links».