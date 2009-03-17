17. Mär 2009
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Excel: Spezielles Zahlenformat
Problem: In einer Spalte habe ich eine sechsstellige Zahl. Diese möchte ich allerdings wie folgt dargestellt bekommen: 0.xxx.xxx. Vor der Zahl soll fix eine Null, gefolgt von einem Punkt stehen und nach den ersten drei Ziffern wiederum ein Punkt. Wie muss das Zahlenformat hierfür aussehen, damit der Anwender bloss die sechsstellige Zahl einzugeben braucht?
Lösung: Markieren Sie die Spalte, die dieses Format erhalten soll. Klicken Sie mit Rechts drauf und gehen Sie zu Zellen formatieren. In der Kategorie «Benutzerdefiniert» leeren Sie das Feld bei «Typ» und schreiben stattdessen folgendes hinein, siehe auch Screenshot:
"0."###"."###
Die festen Bestandteile «0.» sowie «.» des benutzerdefinierten Formates stehen damit in Anführungs- und Schlusszeichen.
Für die Eingabe der Zahlen brauchen Sie nun bloss noch die veränderbaren Teile einzutippen, also in diesem Fall einfach die sechsstellige Zahl. Das klappt mit dem genau gleichen Formatcode übrigens auch in OpenOffice Calc. (PCtipp-Forum)
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