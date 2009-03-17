Excel: Spezielles Zahlenformat

Lösung: Markieren Sie die Spalte, die dieses Format erhalten soll. Klicken Sie mit Rechts drauf und gehen Sie zu Zellen formatieren. In der Kategorie «Benutzerdefiniert» leeren Sie das Feld bei «Typ» und schreiben stattdessen folgendes hinein, siehe auch Screenshot:

"0."###"."###

Die festen Bestandteile «0.» sowie «.» des benutzerdefinierten Formates stehen damit in Anführungs- und Schlusszeichen.

Für die Eingabe der Zahlen brauchen Sie nun bloss noch die veränderbaren Teile einzutippen, also in diesem Fall einfach die sechsstellige Zahl. Das klappt mit dem genau gleichen Formatcode übrigens auch in OpenOffice Calc. (PCtipp-Forum)