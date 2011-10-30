Excel: Tabelle ohne Tabellenüberschrift

Lösung: Excel 2007 und 2010 verhalten sich hier tatsächlich etwas seltsam. Wenn Sie unter Einfügen/Tabelle eine Tabelle einfügen, erscheinen in der ersten Zeile in jedem Fall Überschriften inklusive der Ausklappmenüs fürs Sortieren oder Filtern. Das passiert auch, wenn Sie die Option «Tabelle hat Überschriften» nicht anhaken.

Klicken Sie auf eine beliebige Zelle innerhalb der eingefügten Tabelle. Im Reiter Entwurf deaktivieren Sie im Bereich «Optionen für Tabellenformat» die Option «Überschrift». Die unerwünschten Spaltentitel verschwinden augenblicklich. (PCtipp-Forum)