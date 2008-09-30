Excel: X-Achsenbeschriftung nach unten setzen

Aktivieren Sie im Register Muster im Bereich «Teilstrichbeschriftungen» die Option «Tief» und klicken Sie auf OK. Schon hat sich die Beschriftung an den unteren Diagrammrand verzogen:

Oder benutzen Sie Office 2007? Da geht es ähnlich. Klicken Sie per rechter Maustaste auf die horizontale Achsenbeschriftung und wählen Sie im Kontextmenü Achse formatieren. In den Achsenoptionen entdecken Sie die «Achsenbeschriftungen». Wählen Sie rechts daneben im Ausklappmenü den Eintrag «Niedrig». (PCtipp-Forum)