Excel: Zeile maximieren, in der sich Cursor befindet

Angenommen, Ihre Excel-Tabelle enthält in einer Spalte (z.B. Spalte B) mehrzeilige Einträge, in denen Sie den Zeilenwechsel jeweils mit Alt+Enter vollzogen haben. Es können zwischen zwei und zehn Zeilen sein. Excel passt die Zeilenhöhe automatisch an. Nun wollen Sie aber keine zufällig verteilten höheren und niedrigeren Zeilen. Excel soll stattdessen die Zeilenhöhe nur anpassen, während der Cursor sich in der betroffenen Zelle befindet. Sobald Sie die Zelle wieder verlassen, soll die Zeilenhöhe wieder auf einen bestimmten Wert zurückfallen.

Bilder sagen manchmal mehr als tausend Worte. Wenn sich der Cursor in der Zelle B1 befindet, soll das etwa so aussehen:

Sobald Sie die Zelle verlassen – und zum Beispiel den Cursor in Zelle B2 bewegen, soll es die erste Zeile wieder auf eine Standardgrösse einklappen und stattdessen Zelle B2 vergrössern – wieder nur so weit, dass alle Einträge sichtbar sind.