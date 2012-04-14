Excel: Zeilenumbrüche aus Zellen entfernen

Lösung: Das dürfte sich mit Suchen/Ersetzen bewerkstelligen lassen.

Drücken Sie Ctrl+H (Strg+H) zum Aufrufen des Ersetzen-Dialogs. Im Feld «Ersetzen von» drücken Sie die Alt-Taste und halten Sie sie gedrückt, während Sie auf dem (wichtig!) Ziffernblock 010 eintippen. Lassen Sie die Alt-Taste danach los. Sie werden im Feld jetzt kein Zeichen sehen, aber es ist definitiv da.

Der Inhalt des Felds «Ersetzen durch» hängt davon ab, was Sie wollen. Sollen die überflüssigen Umbrüche ersatzlos verschwinden, lassen Sie das Feld leer. Sollen stattdessen (ebenfalls unsichtbare) Leerzeichen rein, drücken Sie im «Ersetzen-durch»-Feld einmal das Leerzeichen. Nach dem Klick auf Alle ersetzen verschwinden die Umbrüche. (PCtipp-Forum)