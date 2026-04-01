Falten oder nicht?

Endlich ausgereift, aber …

Spätestens ab 2025 kann man allerdings sagen: Falt-Smartphones sind nicht mehr nur ein teures Gimmick. Die Kinderkrankheiten bei der Hardware sind ausgemerzt und auch die Software bringt heutzutage einen echten Mehrwert. Vor allem Falt-Smartphones im grossen Buchformat wie das Galaxy Z Fold7 haben einen entscheidenden Vorteil gegenüber klassischen Smartphones: Sie sind für effektives Arbeiten gemacht.

Dank ausgereiftem Multitasking und tief integrierter KI bieten die Geräte einiges, um den digitalen Alltag zu beschleunigen. Allerdings zeigt sich hier auch gleich die Schwäche von Fold-Smartphones: Wer sie im aufgeklappten Zustand nicht für Multitasking nutzt, hat kaum einen merklichen Vorteil gegenüber klassischen Smartphones.

Auch die Annahme, man könnte Videos auf einem grösseren Display geniessen, trügt. Die meisten Klapp-Handys im Buchformat sind aufgeklappt mehr oder weniger quadratisch, also im 1:1 Format. Für Videos, die im 16:9-Format angezeigt werden, bringt das überhaupt nichts. Und so hat man am Ende nur ein teures Smartphone, dessen Potenzial man nicht nutzt.

Ähnlich sieht es bei Falt-Handys im Flip-Format aus. Sie bieten im Wesentlichen zwei Hauptvorteile:

Dank des kleineren Aussendisplays lassen sich mit der Hauptkamera Selfies machen.

In zugeklapptem Zustand passt das Gerät auch in sehr kleine Hosentaschen.

Ansonsten ist der Nutzen gegenüber klassischen Smartphones eher bescheiden. Zumal man bei klassischen Smartphones Geräte mit besseren Kameras für weniger Geld erhält – irgendwo müssen die Hersteller am Ende sparen, um die Preise zu drücken.

2026: ein Wendepunkt?

So kann gesagt werden: Auch wenn viele Vorurteile von Falt-Handys heutzutage nicht mehr stimmen, lohnt sich ein Kauf nur selten. Nur wer die wenigen Vorteile wirklich ausnutzt und regelmässig benötigt, wird mit einem Falt-Smartphone glücklich.

Und trotzdem dürfte Falt-Smartphones 2026 ein grosses Jahr bevorstehen. Denn nun dringen die ersten sogenannten TriFold-Smartphones auf den Markt, Bild 8. Das sind Handys, die sich dreifach aufklappen lassen. Damit wird aus einem vermeintlich normalen Smartphone plötzlich ein grosses Tablet. Mit passendem Zubehör wie einer Tastaturhülle wird daraus sogar ein kleiner Laptop. Und auch Videos schauen, macht auf solchen Geräten Spass. Huawei und Samsung haben ihre Modelle bereits präsentiert. Man darf gespannt sein, wie schnell die anderen Hersteller nachziehen.