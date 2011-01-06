Fehlende Etikettenvorlage in Word 2010

Lösung: Ja, die lässt sich nachinstallieren. Sie haben sogar die Wahl zwischen zwei verschiedenen Quellen. Die eine ist die Vorlagen-Datenbank von Microsoft selbst. Diese finden Sie hier.

Die andere Quelle für Ihre vermisste Etikettenvorlage ist der Hersteller Ihrer Etiketten, sprich Avery. Sie finden die gesuchte unter diesem Link. (PCtipp-Forum)