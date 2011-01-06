6. Jan 2011
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Fehlende Etikettenvorlage in Word 2010
Problem: In meinem Word 2010 fehlt die Etikettenvorlage für die Avery Zweckform Artikel 3475. Kann diese nachinstalliert werden - und wenn ja, wie?
Lösung: Ja, die lässt sich nachinstallieren. Sie haben sogar die Wahl zwischen zwei verschiedenen Quellen. Die eine ist die Vorlagen-Datenbank von Microsoft selbst. Diese finden Sie hier.
Die andere Quelle für Ihre vermisste Etikettenvorlage ist der Hersteller Ihrer Etiketten, sprich Avery. Sie finden die gesuchte unter diesem Link. (PCtipp-Forum)
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