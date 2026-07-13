Finanzen im Griff - PCtipp zeigt wie

Ein Streaming-Abo hier, Onlineshopping dort, schnell ein Kaffee unterwegs – Geld auszugeben war noch nie so einfach. Kontaktloses Bezahlen sorgt dafür, dass wir Beträge kaum noch bewusst wahrnehmen. Am Ende des Monats stellt sich oft die Frage: Wo ist das Geld eigentlich geblieben?

Wer Ordnung in seine Finanzen bringen möchte, benötigt weder komplizierte Excel-Tabellen noch Börsenwissen. Schon ein paar gut gewählte Apps helfen, Ausgaben sichtbar zu machen, Budgets realistisch zu planen oder gemeinsame Kosten sauber aufzuteilen. Wir zeigen Anwendungen, die auch in der Schweiz problemlos nutzbar sind – ohne Banking- oder Investment-Fokus. Alle Apps sind sowohl für Android und iOS im jeweiligen App-Store für Ihr Smartphone erhältlich.

Beträge fair teilen

Ferien mit Freunden, WG-Einkäufe oder das Geburtstagsgeschenk im Kollegenkreis: Einer zahlt, alle profitieren. Doch am Schluss weiss niemand mehr genau, wer wem wie viel schuldet. Genau hier setzt Splitwise an. Die App erlaubt es, Gruppen zu erstellen und Ausgaben laufend zu erfassen, Bild 1. Jede Person, die in der Gruppe ist, kann ihre Ausgaben erfassen, die sie für die Gruppe getätigt hat.

Sobald man die Gruppe abrechnet, rechnet die App alle Beträge jedes Users gegen. Am Ende zeigt sie an, wie viel jeder einer anderen Person aus der Gruppe bezahlen muss, damit die Schulden ausgeglichen sind. Das praktische an der App: Oft werden Beträge so gegengerechnet, dass Sie selbst in Gruppen mit mehreren Personen am Ende nur einer Person Geld überweisen müssen.

Unterstützt werden bei Splitwise verschiedene Währungen, darunter auch Schweizer Franken. Eine direkte Bankanbindung ist nicht nötig, Splitwise dient rein der Berechnung. Einen Wermutstropfen gibt es allerdings: Leider ist die kostenlose Basisversion von Splitwise im Jahr 2026 stark eingeschränkt worden. Nutzer können lediglich vier Ausgaben pro Tag erfassen. Für eine intensive Nutzung, etwa während einer Gruppenreise, ist das kostenpflichtige Pro-Abonnement für etwa 40 US-Dollar pro Jahr inzwischen fast unumgänglich.

