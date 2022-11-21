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Claudia Maag
21. Nov 2022
Lesedauer 2 Min.

Fun

Mini-Cup-Game in der Google-Suche spielen

So finden Sie das Easter Egg von Google und üben sich im Elfmeterschiessen.
© (Quelle: Screenshots/PCtipp.ch)

Zur umstrittenen WM in Katar hat Google wieder mal ein Easter Egg in der Suche versteckt. So können Sie sich spielend die Zeit mit Elfmeterschiessen vertreiben, wenn Sie zum Beispiel in der Kälte auf den Bus oder Zug warten. Im Multiplayer-Online-Spiel können Menschen aus aller Welt zusammenarbeiten, um ihrem Team zu helfen, die meisten Tore zu schiessen und zu gewinnen.

So gehts: Suchen Sie in der mobilen Google-App nach dem Begriff «wm». Unten rechts sollte ein blaues Feld mit einem weissen Fussball erscheinen. Tippen Sie darauf. Nun öffnet sich der Mini-Cup. Wählen Sie das gewünschte Spiel (Button: Spielen) sowie anschliessend Ihre favorisierte Mannschaft. Ziehen Sie den Ball Richtung Tor.

Hinweis: Dies wurde mit einem Android-11-Smartphone und der Google-App-Version 13.44.10.26.arm64 durchgeführt.

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