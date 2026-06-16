Der grosse KI-Vergleich vom PCtipp

Der Artikel stammt aus der Print-Ausgabe des PCtipp. In der schnelllebigen KI-Branche können sich Angaben aus dem Artikel schon geändert haben.

Künstliche Intelligenz hat sich innerhalb weniger Jahre vom Experiment zur praktischen Alltagshilfe entwickelt. Heute lassen sich mit einem KI-Chatbot E-Mails formulieren, Ferien planen, Texte korrigieren oder komplexe Themen erklären.

Der Markt wächst schnell, ständig werden neue Chatbots vorgestellt. Dieser Überblick vergleicht sechs der derzeit wichtigsten KI-Assistenten: OpenAIs ChatGPT, Google Gemini, Claude von Anthropic, Perplexity, Microsoft Copilot und Elon Musks Grok. Im Fokus stehen dabei die Fragen: Was kann die KI im Alltag, wie gut ist die Gratisversion und wann lohnt sich ein Abo?

ChatGPT

ChatGPT (chatgpt.com) ist noch immer die bekannteste KI. Die aktuelle Generation basiert auf den neuesten GPT-Modellen und gilt als besonders vielseitig. Die künstliche Intelligenz kann Texte schreiben, Bilder erzeugen, Dokumente analysieren oder bei komplexen Fragen helfen, Bild 1.