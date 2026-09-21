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Klaus Zellweger
21. Sep 2026
Lesedauer 3 Min.

Apple-Ecke

Fotos, aus dem prallen Leben gegriffen dank App Revel.cam

Bei den meisten Hochzeiten kümmert sich ein professioneller Fotograf um das obligatorische Programm: Braut bei den Vorbereitungen, Porträts im Park, Ringe und natürlich die Zeremonie an sich. 
© PCtipp

Die gefühlsechten ­Fotos sind jedoch oft jene, die dank der allgegenwärtigen Smartphones aus sämtlichen Richtungen von den Teilnehmern geknipst werden. Sie fangen die Stimmung oft besser ein, als es die teuerste Kamera vermag. Doch wie kommen alle zu ihren digitalen Abzügen?

Die digitale Wegwerfkamera

Diesem Thema nimmt sich die App Revel.cam an, die sowohl für iOS als auch für Android angeboten wird. Sie wird nicht nur bei Hochzeiten zur einer perfekten fotografischen ­Begleiterscheinung, sondern bei jeder Art des geselligen Zusammenseins.

Nur der Gastgeber lädt die App aus dem App Store und registriert sich über das Apple-Log-in. Danach wird eine Veranstaltung angelegt, mit Titelbild, Name und Enddatum A. Dazu kommen eine Obergrenze für die ­Anzahl Fotos und ein optionaler Retrofilter.

Anschliessend generiert Revel.cam einen QR-Code, der sich auf eine beliebige Art in Umlauf bringen lässt oder einfach beim Eingang an die Wand genagelt wird. Dieser Code wird zur Eintrittskarte für alle Teilnehmer B. Das Besondere: Der Code funktioniert als AppClip am iPhone respektive als Instant App unter Android. Dadurch entfällt der Download ­einer App und die Hemmschwelle sinkt. Die Fotos bleiben jedoch so lange verborgen, bis der Anlass zu Ende ist und die gesammelte Galerie freigegeben wird C.

Das Bezahlmodell orientiert sich an der Anzahl der Teilnehmer. Bis zu 10 Personen knipsen kostenlos. Bis zu 25 Teilnehmer kosten 3 Franken, 50 Personen gibt es für 5 Franken. Das schaukelt sich weiter so hoch, bis zum Maximum mit 250 Einladungen für 40 Franken. Der Preis bezieht sich dabei stets auf eine einzelne Veranstaltung.

Info: Kostenloser Download im App Store unter go.pctipp.ch/3541, Deutsch

Mit geradezu spielerischer Leichtigkeit werden die Grundlagen geschaffen – und alle Teilnehmer erfreuen sich danach an den Schnappschüssen

 © PCtipp

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