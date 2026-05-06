Gefährliches Spielzeug - smarte Spielwaren können missbraucht werden

GPS

Smartwatches und Spielzeugtelefone für Kinder haben oft GPS-Tracker integriert. Die Idee: Eltern sehen jederzeit, wo sich ihr Kind befindet. Aber: Sind diese Daten nicht ausreichend geschützt, können auch Unbefugte darauf zugreifen. Dass solche Datenlecks vorkommen, kennt man heutzutage zur Genüge.

Darüber hinaus speichern viele Geräte Bewegungsprofile in der Cloud. Diese Daten verraten nicht nur, wo sich das Kind gerade befindet, sondern auch, welche Orte es regel­mässig aufsucht. Damit werden neben dem eigenen Zuhause möglicherweise auch die Wohnorte von Freunden oder der Standort der Schule in einen Cloud-Speicher im Internet verfrachtet. Was mit diesen Daten genau passiert, ist oftmals in den Untiefen kaum lesbarer AGB-Dokumente versteckt.

Kritische Cloud-Anbindung

Die meisten smarten Spielzeuge funktionieren nicht ohne Cloud-Anbindung, da dort die Rechenleistung liegt, die für die smarten Funktionen benötigt wird. Das heisst auch: Die vom Spielzeug gesammelten Daten werden auf Servern der Hersteller gespeichert. Beispielsweise können das Sprachaufnahmen, Fotos, Videos, Standortdaten oder andere persönliche Informationen sein. Problematisch wird das, wenn:

die Datenübertragung nicht verschlüsselt ist

die Server unzureichend geschützt sind

die Nutzungsbedingungen erlauben, Daten weiterzuverkaufen oder weiterzugeben

es unklar ist, in welchem Land die Daten gespeichert werden, oder es sich um ein Land mit schwachen Datenschutzgesetzen handelt

Wichtige Kauftipps

Datenschutzerklärung lesen: Ja, das ist mühsam, aber wichtig. Prüfen Sie vor dem Kauf von Spielzeug, welche Daten gesammelt werden, wo diese gespeichert werden und ob sie an Dritte weitergegeben werden dürfen. Seriöse Hersteller machen diese Informationen zugänglich. Prüfen Sie auch den Hersteller, ob dieser vertrauenswürdig ist oder eventuell schon in der Vergangenheit mit fragwürdigen Praktiken aufgefallen ist.

Ja, das ist mühsam, aber wichtig. Prüfen Sie vor dem Kauf von Spielzeug, welche Daten gesammelt werden, wo diese gespeichert werden und ob sie an Dritte weitergegeben werden dürfen. Seriöse Hersteller machen diese Informationen zugänglich. Prüfen Sie auch den Hersteller, ob dieser vertrauenswürdig ist oder eventuell schon in der Vergangenheit mit fragwürdigen Praktiken aufgefallen ist. Verschlüsselung prüfen: Achten Sie da­rauf, dass die Datenübertragung verschlüsselt erfolgt. Das sollte in der Produktbeschreibung oder den technischen Daten ersichtlich sein. Fehlen solche Angaben, ist Vorsicht geboten.

Achten Sie da­rauf, dass die Datenübertragung verschlüsselt erfolgt. Das sollte in der Produktbeschreibung oder den technischen Daten ersichtlich sein. Fehlen solche Angaben, ist Vorsicht geboten. Bewertungen und Tests lesen: Konsumentenschutzorganisationen und IT-Sicherheitsforscher testen regelmässig smarte Spielzeuge. Suchen Sie vor dem Kauf nach solchen Tests im Internet. Produkte mit bekannten Sicherheitslücken sollten Sie meiden.

Sicherheitstipps

Separate Netzwerke verwenden: Richten Sie für smarte Spielzeuge ein eigenes WLAN-Gästenetzwerk ein. So sind diese von Ihren anderen Geräten und sensiblen Daten getrennt. Das verhindert, dass ein gehacktes Spielzeug zum Einfallstor für Ihr gesamtes Heimnetzwerk wird. Ausserdem separieren Sie so das smarte Spielzeug von Ihren persönlichen Daten im Heimnetz.

Richten Sie für smarte Spielzeuge ein eigenes WLAN-Gästenetzwerk ein. So sind diese von Ihren anderen Geräten und sensiblen Daten getrennt. Das verhindert, dass ein gehacktes Spielzeug zum Einfallstor für Ihr gesamtes Heimnetzwerk wird. Ausserdem separieren Sie so das smarte Spielzeug von Ihren persönlichen Daten im Heimnetz. Starke Passwörter verwenden: Nutzen Sie für die zugehörigen Apps und Benutzerkonten starke, einzigartige Passwörter. Viele Datenpannen entstehen, weil Standard- oder schwache Passwörter verwendet wurden.

Nutzen Sie für die zugehörigen Apps und Benutzerkonten starke, einzigartige Passwörter. Viele Datenpannen entstehen, weil Standard- oder schwache Passwörter verwendet wurden. Regelmässig Updates durchführen: Halten Sie die Firmware der Spielzeuge und die zugehörigen Apps aktuell. Updates schliessen oft Sicherheitslücken. Prüfen Sie regelmässig, ob neue Versionen verfügbar sind.

Halten Sie die Firmware der Spielzeuge und die zugehörigen Apps aktuell. Updates schliessen oft Sicherheitslücken. Prüfen Sie regelmässig, ob neue Versionen verfügbar sind. Mikrofone und Kameras deaktivieren: Falls möglich, deaktivieren Sie Mikrofone und Kameras, wenn diese nicht benötigt werden. Bei manchen Geräten können Sie diese Funktionen in den Einstellungen ausschalten oder physisch abdecken. Als Profi können Sie das Spielzeug natürlich auch aufschrauben und die entsprechenden Komponenten entfernen. Es kann jedoch sein, dass das Spielzeug in diesem Fall den Dienst verweigert und die Garantie verfällt.

Falls möglich, deaktivieren Sie Mikrofone und Kameras, wenn diese nicht benötigt werden. Bei manchen Geräten können Sie diese Funktionen in den Einstellungen ausschalten oder physisch abdecken. Als Profi können Sie das Spielzeug natürlich auch aufschrauben und die entsprechenden Komponenten entfernen. Es kann jedoch sein, dass das Spielzeug in diesem Fall den Dienst verweigert und die Garantie verfällt. Offlinefunktionen nutzen: Viele Spielzeuge bieten auch Funktionen, die ohne Internetverbindung auskommen. Nutzen Sie diese, wo immer möglich. Ein programmierbarer Roboter, der nur lokal über Bluetooth gesteuert wird, ist deutlich sicherer als einer mit permanenter Cloud-Anbindung.

Viele Spielzeuge bieten auch Funktionen, die ohne Internetverbindung auskommen. Nutzen Sie diese, wo immer möglich. Ein programmierbarer Roboter, der nur lokal über Bluetooth gesteuert wird, ist deutlich sicherer als einer mit permanenter Cloud-Anbindung. Datenlöschung nach Gebrauch: Wenn das Spielzeug nicht mehr verwendet wird, löschen Sie alle gespeicherten Daten sowohl auf dem Gerät als auch in der Cloud. Die meisten Hersteller bieten diese Option in den Konto­einstellungen an.

Wenn das Spielzeug nicht mehr verwendet wird, löschen Sie alle gespeicherten Daten sowohl auf dem Gerät als auch in der Cloud. Die meisten Hersteller bieten diese Option in den Konto­einstellungen an. Über Privatsphäre aufklären: Sprechen Sie mit Ihren Kindern über Privatsphäre. Erklären Sie altersgerecht, dass nicht alles, was man sagt, für andere bestimmt ist, und dass das Spielzeug zuhören kann. Das schafft ein Bewusstsein für digitale Privatsphäre.

Alternativen

Sie müssen nicht komplett auf Technologie verzichten, aber es gibt Alternativen, die mehr Sicherheit bieten. Beispielsweise: