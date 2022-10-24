Geht der Surface-Pen an einem Asus-Laptop?

Bei mir lag vom alten Surface Pro 4 noch der Surface Pen herum, der Eingabestift, mit dem sich auf passenden Displays zeichnen oder schreiben lässt. Mit Blick auf meinen neuen Touch-fähigen Asus-Laptop hat es mich interessiert, ob sich der Stift auch am neuen Gerät nutzen lässt. Tut er!

Lösung: Das Einrichten funktioniert dort sogar genau gleich wie am Surface. Öffnen Sie unter Windows 11 Start/Einstellungen/Bluetooth und Geräte.

Klicken Sie aufs Plus für Gerät hinzufügen, gefolgt von Bluetooth. Damit der Pen in den Entdeckungsmodus geht, drücken Sie mindestens fünf bis sieben Sekunden lang auf seinen Knopf am oberen Ende. Und zwar so lange, bis die sonst nicht sichtbare, winzige LED (siehe Bild), weiss blinkt.