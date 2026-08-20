Gemini ganz clever - PCtipp zeigt wie

Hinweis: Dieser Artikel stammt aus der Print-Ausgabe des PCtipp. Mittlerweile kann es in der schnelllebigen KI-Welt Änderungen gegeben haben.

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Ende 2022 hat das damals noch relativ unbekannte Unternehmen OpenAI den Grosskonzern Google auf dem falschen Fuss erwischt. Als ChatGPT damals kostenlos für die Öffentlichkeit freigegeben wurde, konnte der Suchmaschinenbetreiber dem zunächst wenig entgegensetzen. Seine Manager fackelten aber nicht lange. Für sie war der enorme Erfolg des Neulings ein «Code Red», also die «höchste Alarmstufe». Innerhalb weniger Tage war die ChatGPT-App bereits eine Million Mal heruntergeladen worden. In einem ähnlich schwindelerregenden Tempo ging es danach weiter.

Nur wenige Monate später, im März 2023, stellte Google mit «Bard» einen ähnlichen KI-Chatbot vor, der allerdings nach einigen peinlichen Pannen durch den Nachfolger «Gemini» ersetzt wurde.

Aber selbst Gemini ist bis heute, wie auch andere aktuelle KI-Chatbots, nicht frei von Fehlern oder Halluzinationen. Schon nach kurzer Zeit kursierten im Internet Beispiele mehr oder weniger grober Schnitzer wie der Empfehlung, Pizza mit Kleber zu verfeinern oder frei halluzinierte Bilder angeblicher US-Senatoren im 19. Jahrhundert, Bild 1.

Vieles davon wurde von Google mittlerweile behoben. Der Dienst ist jedoch noch nicht perfekt. Während unserer Tests hatten wir vorwiegend mit Netzwerk- oder Überlastungsproblemen zu kämpfen. Dennoch ist Gemini heute das zentrale KI-Produkt des Alphabet-Konzerns und gemäss Google-Webseite «in mehr als 70 Sprachen und in über 230 Ländern und Gebieten verfügbar». Was zeichnet Gemini gegenüber der Konkurrenz aus und wie setzen Sie die KI als Helfer ein?