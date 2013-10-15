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Gaby Salvisberg
15. Okt 2013
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Gesendete Mails via IMAP synchronisieren

Problem: Ich habe mein Mailkonto kürzlich von POP3 auf IMAP umgestellt und auf meinen Geräten (Tablet, Notebook, Handy) entsprechend eingerichtet. Das einzige Problem: Mails, die ich auf dem Notebook abschicke, landen im alten Gesendet-Ordner und sind daher auf den mobilen Geräten nicht aufzufinden. Es werden nur jene Mails korrekt synchronisiert, die ich auf den mobilen Geräten abschicke. Muss ich noch etwas umstellen?
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Auf dem Notebook müssen Sie offenbar noch den Ordner festlegen, den Ihr Mailprogramm für die Ablage der gesendeten Mails verwendet.

Zum Beispiel in Mozilla Thunderbird: Öffnen Sie die Einstellungen Ihres Mailkontos. Bei «Kopien & Ordner» aktivieren Sie unter «Beim Senden von Nachrichten automatisch» die Option «Eine Kopie speichern». Greifen Sie darunter zu «Anderer Ordner» und wählen Sie den richtigen Online-Ordner (keinen lokalen Ordner) hierfür aus. Je nach Provider dürfte dieser «sent», «sent items», «gesendet» oder ähnlich heissen. Dasselbe können Sie übrigens an der gleichen Stelle auch für Vorlagen und Entwürfe festlegen, wenn Sie ein Stück herunterscrollen.

In Outlook 2010 dürfte dies bei Datei/Kontoeinstellungen zu finden sein. Klicken Sie dort das betroffene Konto an und gehen zu Ändern, anschliessend zu Weitere Einstellungen. Verwenden Sie dort bei «Ordner» für die gesendeten Mails die Option «Vorhandenen Ordner auswählen». Nun wählen Sie den Ordner aus, in dem Outlook diese Mails speichern soll. 

Sobald alles funktioniert, verschieben Sie die Mails aus dem alten «Gesendet»-Ordner noch in den neuen. Das geht ganz einfach: Markieren (z.B. per Ctrl+A) und per Maus rüberschieben. Aufgepasst: Wenn es sehr viele Mails sind, dauert es eine Weile, bis sie synchronisiert sind. Die so synchronisierten Mails werden auch entsprechend viel Platz auf dem Server belegen. Denken Sie deshalb darüber nach, ob Sie alle gesendeten Mails synchronisieren (sprich in den Online-Ordner verschieben) wollen - oder nur jene der letzten ein bis zwei Monate.

Falls Sie nicht sicher sind, wie der richtige Ordner in Ihrem Onlinepostfach genau heisst, werfen Sie per Webbrowser einen kurzen Blick hinein. Surfen Sie hierfür per Browser zu Ihrem Mailanbieter (z.B. Google Mail, GMX, Bluewin usw.) und loggen Sie sich mit Ihren Mailkontodaten ein. Über einen Punkt wie «Ordner» sollten sich alle verfügbaren Ordner anzeigen lassen. Prüfen Sie, ob darin tatsächlich die per Tablet gesendeten Mails liegen. Merken Sie sich den Ordnernamen und wählen Sie jenen in Ihrem Mailprogramm aus. (PCtipp-Forum)

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