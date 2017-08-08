8. Aug 2017
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Google Maps: Warum «feet» statt Meter?
In welcher versteckten Einstellung müssen Sie wohl suchen, wenn die Massstabsangabe in Google Maps unten rechts plötzlich «500 ft» anstelle von Metern anzeigt?
Problem: Angesichts einer solchen Längenangabe in der für uns Europäer eher fremden Masseinheit «foot» bzw. Fuss legt sich schon einmal kurz die Stirn in Falten.
Müssen Sie jetzt in irgendwelchen verzweigten Menüs nach einer Einstellung suchen, um Google Maps von Fuss wieder auf Meter umzuschalten?
Lösung: Keineswegs! Klicken Sie einfach einmal direkt auf die Angabe. Voilà, sie schaltet um:
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