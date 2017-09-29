Immer dasselbe Explorer-Fenster beim Windows-Start

Das kam auch unter früheren Windows-Versionen öfter vor. Fangen wir beim Eliminieren der möglichen Ursachen doch mal bei der einfachsten an.

Autostart-Ordner: Es wäre möglich, dass aus irgendeinem Grund eine Verknüpfung zu diesem Ordner oder Laufwerk im Autostart-Ordner liegt. Schauen Sie nach: Drücken Sie Windowstaste+R, tippen Sie shell:startup ein und drücken Sie Enter. Es öffnet sich ein Ordner, der üblicherweise etwa hier liegt C:\Users\IhrName\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup. Wenn er keine Verknüpfung enthält, die zum jedes Mal sich öffnenden Ordner führt, müssen Sie weitersuchen.

Ordneroptionen: Prüfen Sie eine Einstellung im Windows-Explorer. In Windows 7 gehts zu Organisieren/Ordner- und Suchoptionen/Ansicht und in Windows 10 zu Ansicht/Optionen/Ordner und Suchoptionen ändern/Ansicht. Scrollen Sie recht weit herunter. Hier finden Sie die Option Vorherige Ordnerfenster bei der Anmeldung wiederherstellen. Deaktivieren Sie diese und testen Sie, ob das Problem weiterhin auftaucht.

Externes Laufwerk: Ist es vielleicht ein dauerhaft angestöpseltes Laufwerk, das sich beim Hochfahren bzw. Einloggen jeweils im Explorer öffnet? Drücken Sie die Windowstaste zum Öffnen des Startmenüs und tippen Sie wiederg ein. Klicken Sie auf Automatische Wiedergabe. Hier ist möglicherweise bei Wechseldatenträger die Option Ordner öffnen, um Dateien anzuzeigen eingestellt. Ändern Sie das auf Keine Aktion durchführen.