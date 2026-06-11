Jederzeit aktuell und sicher

Jedes Betriebssystem und jede Software hat Schwachstellen. Selbst Linux ist nicht immun dagegen. Cyberangreifer können gezielt veraltete Kernel, Libraries oder Anwendungen attackieren, wenn sie Sicherheits­löcher enthalten. Mit regelmässig durchgeführten Updates schliessen Sie bekannt gewordene Lücken. Aber nicht nur aus Sicherheitsgründen sollten Sie auch ein Linux-System wie Ubuntu immer wieder auf den aktuellen Stand bringen, Bild 1. Updates machen es in der Regel stabiler, zudem gelangen so neue Funktionen auf Ihren Computer.

In der Linux-Welt gibt es unterschiedliche Update-Philosophien. Die Ubuntu-Entwickler zum Beispiel setzen bewusst auf Stabilität. Das geht oft auf Kosten neuer Funktionen, da etwa Anwendungen innerhalb einer bestimmten Ubuntu-Version kaum noch angetastet werden. Normale Ubuntu-Versionen erhalten nur neun Monate lang Support, danach ist ein Umstieg zum Nachfolger vorgesehen. Daneben gibt es LTS-Versionen (Long-Time Support), die fünf Jahre lang mit Updates versorgt werden.

Linux-Systeme wie Arch oder das darauf basierende CachyOS (siehe auch PCtipp 3/2026, S. 36) nutzen dagegen ein Modell namens Rolling Release. Dabei werden das System und die installierten Pakete häufiger aktualisiert. Dadurch erhalten die Benutzer kontinuierlich neue Software-Versionen. Das kann allerdings manchmal auch zu Konflikten oder Instabilitäten führen.

Im Vergleich dazu verwendet Microsoft für Windows eine Mischung. So erhalten Anwender neue Sicherheitsupdates mittlerweile mindestens einmal im Monat automatisch. Länger als sieben Tage lassen sie sich nicht pausieren. Grössere Feature-Updates veröffentlicht Redmond dagegen nur ein- oder zweimal pro Jahr.

In einem Punkt ist Linux dem Marktführer Windows haushoch überlegen: Seine Update-Tools aktualisieren nicht nur das Betriebssystem, sondern auch die installierte Software, egal ob sie vom Hersteller oder von anderen Anbietern stammt. Unter Windows müssen sich die Anwender dagegen meist selbst um alle Updates kümmern, sodass dort zahlreiche Programme nur relativ selten bis nie aktualisiert werden.

Via Terminal

Viele Linux-Nutzer bevorzugen auch heute noch das Terminal, um Updates einzuspielen. Dem Durchrattern der Statusmeldungen zuzuschauen, macht ihnen Spass. Ein oder zwei kurze Befehle genügen, um das komplette System auf den aktuellen Stand zu bringen. Öffnen Sie zuerst mit Ctrl+Alt+T ein Terminal-Fenster und geben Sie unter Ubuntu oder Linux Mint den Befehl sudo apt update ein. Da dabei das System verändert wird, müssen Sie noch das Root-Passwort eintippen. Anschliessend aktualisiert der Befehl die Paketlisten. So weiss das System, welche Software-Versionen momentan verfügbar sind.

Durch den folgenden Befehl sudo apt upgrade vergleicht das Betriebssystem die lokalen Versionen mit den online zur Verfügung stehenden Varianten. Danach lädt es die neuen Updates herunter und spielt sie ein. Diesen Vorgang bestätigen Sie mit der Taste J oder Y, Bild 2.