Korrekturen in einer PDF-Datei vornehmen

Angenommen, Sie haben den WebStamp-Dienst der Schweizer Post ausprobiert und damit eine Briefmarke direkt in Ihr Brief-PDF gesteckt. Aber schade: Die WebStamp überdeckt in Ihrem Brief zum Beispiel das Datum. Jetzt wollen Sie bloss ein bis zwei Zeilenschaltungen einfügen, damit das wieder anständig aussieht, möglichst, ohne den Rest des PDFs (besonders den WebStamp-Bereich mit dem Code-Teil) zu tangieren. Oder Sie haben eine sonstige kleine Änderung, die Sie in einer PDF-Datei vornehmen wollen.

Leider lassen sich PDFs aber nicht ohne Weiteres bearbeiten. Am einfachsten wäre es natürlich, das Original-Dokument in der ursprünglichen Anwendung zu öffnen, die Korrektur vorzunehmen und die Datei wieder als PDF zu speichern. Aber vielleicht haben Sie das Original-Dokument nicht. Oder es wurde – wie im vorliegenden Beispiel – über den Onlinedienst der Post eine WebStamp eingefügt, die Sie auf gar keinen Fall verändern wollen, weil die nur einmal verwendbare Marke sonst mehr nicht gültig wäre.

Was geht mit Word oder LibreOffice?

Für manche Bearbeitungen von PDFs können Sie Microsoft Word oder LibreOffice (Draw, nicht den Writer) verwenden. Gehen Sie in diesen Anwendungen einfach mal zu Datei/Öffnen, wählen Sie als Dateityp PDF und schnappen Sie sich die Datei.

Aber erwarten Sie nicht zu viel. Grafische Elemente wie Rahmen oder QR-Codes werden teils hoffnungslos verzogen und verfälscht. Schriften könnten unnötig geändert werden. Die ganze Darstellung wird in vielen Fällen weit vom Original-PDF entfernt sein. Versuchen Sie es trotzdem; man weiss ja nie.

Preisgünstige Adobe-Acrobat-Alternativen

Der Platzhirsch in Sachen PDF heisst Adobe. Sie könnten sich ein Abo von Adobe Acrobat Standard DC zulegen. Aber für dieses berappen Sie jährlich über 180 Franken. Das überschreitet die Schmerzgrenze beim weitaus grössten Teil der Privatnutzerschaft.

Daher hier zwei Preistipps für tolle PDF-Editoren, die viel weniger kosten und fast so einfach wie Word zu bedienen sind. Der Vorteil eines richtigen PDF-Editors ist der, dass Sie darin Textrahmen direkt anklicken und verschieben oder den Inhalt bearbeiten können.

Vorhang auf für den PixelPlanet PdfEditor . Die Software aus Deutschland punktet mit einer an Word erinnernden, sehr übersichtlichen und sofort verständlichen Bedienoberfläche. Neben klassischen Bearbeitungsfunktionen kann es PDFs auch schwärzen – und zwar so, dass sich die dahinter liegenden Texte nicht mehr wiederherstellen lassen. In der Demoversion stehen alle Funktionen zur Verfügung. Allerdings wird beim Speichern ein Demo-Hinweis in Form eines gut sichtbaren Wasserzeichens in der Datei landen. Soll der weg, erwerben Sie die Software für 79 Euro, umgerechnet etwa 87 Franken. Diese Einzelplatzlizenz ist unbegrenzt gültig. Kostenlose Updates gibt es allerdings nur innerhalb der Hauptversion, derzeit Version 4.0.0.24.

Ihm fehlen gegenüber dem zweiten Produkt ein paar Funktionen: Fürs Korrekturlesen ist er (laut einem Vergleich des Heise-Magazins im Januar 2021) weniger gut geeignet. Sortieren und Filtern ist nicht möglich. Auch hat er (ausser PDF) keine zusätzlichen Exportmöglichkeiten. Und er verfügt über keine Messwerkzeuge.