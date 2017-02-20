LibreOffice Calc: Standardschrift bei Kopf- und Fusszeile

Lösung: LibreOffice legt ein recht grosses Gewicht auf Formatvorlagen, sei es für Absatz-, Zeichen- oder Seitenformate. Das hat den grossen Vorteil, dass Sie Formate voneinander abhängend gestalten können. Falls eines Tages Ihre Lieblingsschrift nicht mehr «Arial» ist, sondern «Comic Sans» (bitte nicht!), brauchen Sie diese im Wesentlichen nur in den Basis-Formatvorlagen zu ändern – und die anderen passen sich daran an.

Das Vorgehen ist hier für die Tabellenkalkulation LibreOffice Calc beschrieben, funktioniert aber sehr ähnlich auch für die zugehörige Textverarbeitung Writer.

Zellformat: Das funktioniert so zum Beispiel bei den Absatz- oder Zellformaten. Klicken Sie im rechts eingeblendeten Symbolbalken aufs «T», das für die Formatvorlagen steht. Unterhalb der Bezeichnung «Formatvorlagen» sehen Sie zwei kleine Icons. Jenes links steht für die Zellvorlagen. Klicken Sie dort mit rechts auf Standard und wählen Sie Ändern. Im Reiter Schrift stellen Sie auf Ihren bevorzugten Font um (inkl. Standardgrösse) und klicken Sie auf OK. Alle Formatvorlagen, die auf der Zellvorlage «Standard» basieren, werden nun in diesem Dokument die neue Schrift verwenden.