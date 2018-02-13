Link auf bestimmte Seite eines PDF-Dokuments setzen

Lösung: Es ist einfacher, als Sie denken. Das braucht nur zwei kleine Kniffe, damit das sauber klappt: Erstens müssen Sie die korrekte Seitenangabe ausfindig machen, zweitens diese richtig im Link einbauen.

Im Web, etwa in Forumsposts, Mails, Blogs etc. lassen sich nicht nur Webseiten verlinken, sondern auch PDF-Dateien, die auf diesen Webseiten liegen.

Schauen wir doch für unser Beispiel einmal beim Konsumentenschutz vorbei. Unter der folgenden Adresse gibts dort eine Seite mit Merkblättern in Form von PDFs:

https://www.konsumentenschutz.ch/beratung/merkblaetter/

Dokument verlinken: Möchte man nun etwa in einem Forum oder in einer Mail direkt aufs «Merkblatt Ransomware» verlinken, ist das noch einfach: Klicken Sie mit rechter Maustaste auf den Link Merkblatt Ransomware und wählen Sie im Kontextmenü etwas wie Link-Adresse kopieren, worauf der Link zur PDF-Datei in der Zwischenablage landet. Das lässt sich nun in einer Mail, in einem Forum oder ähnlich mit Ctrl+V (Strg+V) einfügen. Der Link sieht dann z.B. so aus:

https://www.konsumentenschutz.ch/sks/content/uploads/2016/05/16_05-merkblatt_ransomware_de_final.pdf

Bestimmte Seite verlinken: Aber wie verlinkt man auf eine bestimmte Seite im PDF? Angenommen, Sie möchten nun nicht bloss aufs Dokument verlinken, sondern sogar direkt auf eine bestimmte Seite des Dokuments. Das ist nützlich, wenn es ein sehr langes Dokument ist und Sie dem Leser darin eine bestimmte Seite zeigen möchten.

Öffnen Sie das PDF-File zuerst selbst. Ob Sie das im PDF-Reader Ihres Webbrowsers machen oder das Dokument erst auf den PC herunterladen und dort im PDF-Reader öffnen, spielt keine grosse Rolle.

Blenden Sie jetzt das Inhaltsverzeichnis bzw. die Minitaturvorschauen des PDFs ein. Die steckt meist in der Sidebar, die Sie über einen Klick aufs entsprechende Symbol (s. Screenshot, A) einblenden können. Klicken Sie jetzt in der Vorschau auf jene Seite, die Sie verlinken wollen (B). Der PDF-Reader springt zur gewünschten Seite. Schauen Sie jetzt in Ihrem PDF-Reader, auf welcher Seitenzahl er steht (C).