Liste installierter Programme ausdrucken

Lösung: Eine solche Liste finden Sie unter Start/Programme/Zubehör/Systemprogramme/Systeminformationen. Seit Windows 7 können Sie auch einfach aufs Startmenü klicken oder die Windows-Taste drücken und Systeminformationen eintippen. Alternativ geht auch Start/Ausführen: msinfo32.exe.

Im auf diese Weise auf den Plan gerufenen Tool können Sie die meisten Informationen zu Ihrem System abrufen. Unter anderem auch die Kategorie Softwareumgebung. Die Zusammenstellungen können als Liste gespeichert oder allenfalls ausgedruckt werden.