macOS 14: Schreibtisch beruhigen

Unter macOS 14 ‹Sonoma› verhält sich der Schreibtisch auf eine neue Art, die zuerst neugierig und dann vielleicht etwas ungehalten macht. Und dabei hat sie nicht einmal einen richtigen Namen.

Die Auswirkung: Wenn Sie mit dem Mauszeiger auf eine freie Stelle des Schreibtisches klicken, werden alle Fenster beiseitegeschoben. Ein weiterer Klick blendet sie wieder ein. Der einzige optische Hinweis ist ein abgedunkelter Rahmen rund um den Desktop.

Die Abhilfe: Öffnen Sie die Systemeinstellung Schreibtisch & Dock. (1) Suchen Sie in der rechten Spalte nach der Kategorie Schreibtisch und Stage Manager und wählen Sie im obersten Einblendmenü hinter «Zum Anzeigen des Schreibtischs auf Hintergrundbild klicken» die Option Nur in Stage Manager (2):