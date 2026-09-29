macOS 27 und das grosse Aufräumen

Doch das ist noch nicht alles: Im Jahr darauf wird mit macOS 28 die letzte Brücke zu veralteten Intel-Anwendungen abgerissen, weil der Emulator Rosetta 2 dann nicht mehr zum System gehören wird.

macOS 27 und die Intel-Macs

Im November 2020 schrieb Apple mit dem Wechsel zu den eigenen M-Chips ein Stück Computergeschichte. Heute, fast sechs Jahre später, wird mit der Intel-Vergangenheit abgeschlossen: macOS 27 bleibt den M-SoCs vorbehalten, also den Rechnern mit M1-Chip und neuer. Innerhalb dieser Gruppe gibt es keine Einschränkungen. Auch das älteste MacBook Air von 2020 bleibt kompatibel. Selbiges gilt für das neue MacBook Neo, auch wenn in seinem Inneren der Apple A18 Pro arbeitet, der mit dem iPhone 16 Pro eingeführt wurde. Doch obwohl die Intel-Macs aus dem Rennen sind, darf davon ausgegangen werden, dass macOS 25 noch mindestens zwei Jahre lang Sicherheitsupdates erhält.

Rosetta 2

Bei Rosetta 2 handelt es sich um Apples Emulator, mit dem reine Intel-Anwendungen auf M-Chips laufen können. Auch damit ist bald Schluss, denn mit macOS 28 wird Rosetta in Rente geschickt. Darauf weist das System bereits unter macOS 26 hin, wenn eine reine Intel-Anwendung gestartet wird, Bild 1.