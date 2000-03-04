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Gaby Salvisberg
4. Mär 2000
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

McAfee Hotline?

Ich habe ein Antivirus Programm gekauft names McAfee VirusScan Deluxe. Nun habe ich Probleme beim aktualsieren/updaten. In den Unterlagen ist eine Hotline angegeben: Network Schweiz in Glattbrugg mit der Nummer 01 8089966. Hier meldet sich aber niemand. Es wird weder das Telefon abgenommen, noch meldet sich ein Telefonbeantworter, noch eine Umleitung. Wissen Sie etwas genaueres?
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

McAfee ist ein Produkt einer weltweit tätigen Firma namens NAI (Network Associates International). Viele verwenden McAfee, weil es beim PC-Kauf dabei war. In der Schweiz ist es ziemlich schwierig, per Telefon einen Supporter an die Strippe zu bekommen. Die Informationen auf dem Web deuten aber auf eine Support-Telefon-Nummer hin, die so lautet: 0844 800 229. Hier meldete sich nach Büroschluss zumindest ein Beantworter.

Ob Sie dort tatsächlich Hilfe bekommen und was diese Hotline kostet, können wir auf die Schnelle nicht so konkret sagen. Der Beantworter fand immerhin, dass die Hotline zwischen 9 und 18 Uhr offen sei. Vielleicht ist das ein Versuch wert.

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