McAfee Hotline?

McAfee ist ein Produkt einer weltweit tätigen Firma namens NAI (Network Associates International). Viele verwenden McAfee, weil es beim PC-Kauf dabei war. In der Schweiz ist es ziemlich schwierig, per Telefon einen Supporter an die Strippe zu bekommen. Die Informationen auf dem Web deuten aber auf eine Support-Telefon-Nummer hin, die so lautet: 0844 800 229. Hier meldete sich nach Büroschluss zumindest ein Beantworter.

Ob Sie dort tatsächlich Hilfe bekommen und was diese Hotline kostet, können wir auf die Schnelle nicht so konkret sagen. Der Beantworter fand immerhin, dass die Hotline zwischen 9 und 18 Uhr offen sei. Vielleicht ist das ein Versuch wert.