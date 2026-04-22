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Klaus Zellweger
22. Apr 2026
Lesedauer 3 Min.

Apple-Ecke

Mimestream: Gmail in Reinform

Am PC gibt es grundsätzlich zwei Wege, um auf Gmail zuzugreifen. Einerseits wartet eine pragmatische, aber angestaubte Weboberfläche im Browser.
© PCtipp

Die Alternative besteht in der Verwendung eines regulären E-Mail-Clients, der die Post über das IMAP-Protokoll verwaltet – also so, wie es bei fast allen E-Mail-Providern der Fall ist. Doch dabei gehen viele Feinheiten von Gmail verloren, die nur im Browser verfügbar sind.

Zugriff via API statt IMAP

Die Mac-Anwendung Mimestream bietet das Beste aus beiden Welten. Die Oberfläche orien­tiert sich sehr stark an Apple Mail – und zwar mit jenem Feinschliff, den Apple seit Jahren vermissen lässt, Bild 1. Dabei greift Mimestream nicht über IMAP auf das Gmail-Konto zu, sondern über die offizielle Google-Schnittstelle (API). Sie bietet deutlich mehr Möglichkeiten bei der E-Mail-Verwaltung und ermöglicht es Mimestream, die Logik von Gmail unverfälscht abzubilden: «Labels» (Etiketten) werden genauso synchronisiert wie Filter. Alles, was in Mimestream definiert wird, erscheint automatisch in den Gmail-Apps für iOS und Android oder in der Weboberfläche. Die Kehrseite der Medaille: Durch diese ­Spezialisierung lässt sich Mimestream ausschliesslich mit Gmail nutzen, dann allerdings auch mit mehreren Konten.

Bild 1: Die Oberfläche orientiert sich ganz klar an Apple Mail

 © PCtipp
Gmail-Filter

Doch vor allem sind es die Filter, die Gmail so mächtig machen. E-Mails werden durch verschiedene Kriterien erfasst und weiterverarbeitet – also abgehakt, aussortiert, gelöscht oder was auch immer. In Mimestream lassen sich die Kriterien bequem zusammenklicken, Bild 2. Die Filterung erfolgt serverseitig und gilt damit automatisch auch für die Gmail-Apps oder den Webzugriff.

Bild 2: Filter sind komfortabel zu erstellen und wirken serverseitig

 © PCtipp

Tipp: Im Suchfeld lassen sich auch «versteckte» Gmail-Kategorien anwenden. Wird nach category:reservations gesucht, findet Mimestream alles, was mit Hotel- oder Flugreservationen zu tun hat. Sinngemäss funktioniert das auch mit category:finance (Finanzen), category:travel (Reisen), category:purchases (Käufe) und anderen. Sollen diese Kriterien automatisch in einem Filter angewendet werden, verwenden Sie das Kriterium Hat die Wörter.

Info: Download über mimestream.com, Deutsch. Die Verwendung ist für 14 Tage kostenlos, danach werden umgerechnet etwa Fr. 4.20 monatlich oder 42 Franken jährlich fällig. Die Lizenz darf auf bis zu fünf Rechnern verwendet und mit der Familie geteilt werden.

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