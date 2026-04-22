Mimestream: Gmail in Reinform

Die Alternative besteht in der Verwendung eines regulären E-Mail-Clients, der die Post über das IMAP-Protokoll verwaltet – also so, wie es bei fast allen E-Mail-Providern der Fall ist. Doch dabei gehen viele Feinheiten von Gmail verloren, die nur im Browser verfügbar sind.

Zugriff via API statt IMAP

Die Mac-Anwendung Mimestream bietet das Beste aus beiden Welten. Die Oberfläche orien­tiert sich sehr stark an Apple Mail – und zwar mit jenem Feinschliff, den Apple seit Jahren vermissen lässt, Bild 1. Dabei greift Mimestream nicht über IMAP auf das Gmail-Konto zu, sondern über die offizielle Google-Schnittstelle (API). Sie bietet deutlich mehr Möglichkeiten bei der E-Mail-Verwaltung und ermöglicht es Mimestream, die Logik von Gmail unverfälscht abzubilden: «Labels» (Etiketten) werden genauso synchronisiert wie Filter. Alles, was in Mimestream definiert wird, erscheint automatisch in den Gmail-Apps für iOS und Android oder in der Weboberfläche. Die Kehrseite der Medaille: Durch diese ­Spezialisierung lässt sich Mimestream ausschliesslich mit Gmail nutzen, dann allerdings auch mit mehreren Konten.