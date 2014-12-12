Office 365: Word-Vorlage nicht überschreiben

Lösung: Erstens ist es lästig, wenn jedes Mal nach dem Speichern eines Dokumentes noch ein weiterer Dialog wegzuklicken ist. Zweitens könnte ein Fehlklick bewirken, dass in einer der Vorlagen unerwünschte Änderungen landen.

Die folgende Lösung soll das Problem laut Benutzerberichten beheben, auch wenn es nicht schlüssig ist, wieso:

Öffnen Sie in Word Datei/Optionen/Add-Ins. Wählen Sie unten bei «Verwalten» den Punkt «COM-Add-Ins» und klicken Sie auf Gehe zu.