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Claudia Maag
30. Jan 2023
Lesedauer 2 Min.

OpenStreetMap-App

OsmAnd: Kartenmarkierungen hinzufügen und verwalten

Ein Update für die OpenStreetMap-App OsmAnd bringt unter anderem ein neues Kartenmarkierungs-Widget. So gehts.
© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Die kostenlose OpenStreetMap-App «OsmAnd - Karten & GPS Offline» (Android, iOS) hat ein Update erhalten. Es bringt gleich mehrere neue Funktionen, darunter ein neues Widget für die Kartenmarkierung.

  1. Suchen Sie den gewünschten Ort, in unserem Beispiel ist das die PCtipp-Redaktion auf dem Gelände des Sihlcity in Zürich.
  2. Drücken Sie an einem Ort etwas länger auf die Karte, um ihn auszuwählen. Im unteren Display-Bereich sehen Sie nun zusätzliche Informationen, unter anderem ein Fähnchen-Symbol mit dem Text Markierung. Tippen Sie darauf, um ihn zu markieren.
  3. Eine Übersicht Ihrer markierten Orte finden Sie via Hamburger-Menü und Kartenmarkierungen. Indem Sie eine Markierung links gedrückt halten, können Sie sie verschieben und so die Reihenfolge ändern.
  4. Ausserdem können Sie hier Ihre Kartenmarkierungen in Gruppen organisieren, indem Sie Gruppen aus Favoriten oder GPX-Wegpunkten importieren. Sie finden auch Verlaufsinformationen sowie weitere Optionen wie Darstellung auf der Karte oder Koordinateneingabe.

Wenn Sie künftig die Routen-Navigation starten wollen, erscheinen diese Kartenmarkierung (Auflistung) für eine schnellere Auswahl. Lesen Sie ausserdem unseren Artikel 6 Einsteiger-Tipps für OpenStreetMap.

Hinweis: Dies wurde mit einem Android-11-Gerät und der OsmAnd-Version 4.3.8 durchgeführt.

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