30. Jan 2023
Lesedauer 2 Min.
OpenStreetMap-App
OsmAnd: Kartenmarkierungen hinzufügen und verwalten
Ein Update für die OpenStreetMap-App OsmAnd bringt unter anderem ein neues Kartenmarkierungs-Widget. So gehts.
Die kostenlose OpenStreetMap-App «OsmAnd - Karten & GPS Offline» (Android, iOS) hat ein Update erhalten. Es bringt gleich mehrere neue Funktionen, darunter ein neues Widget für die Kartenmarkierung.
- Suchen Sie den gewünschten Ort, in unserem Beispiel ist das die PCtipp-Redaktion auf dem Gelände des Sihlcity in Zürich.
- Drücken Sie an einem Ort etwas länger auf die Karte, um ihn auszuwählen. Im unteren Display-Bereich sehen Sie nun zusätzliche Informationen, unter anderem ein Fähnchen-Symbol mit dem Text Markierung. Tippen Sie darauf, um ihn zu markieren.
- Eine Übersicht Ihrer markierten Orte finden Sie via Hamburger-Menü und Kartenmarkierungen. Indem Sie eine Markierung links gedrückt halten, können Sie sie verschieben und so die Reihenfolge ändern.
- Ausserdem können Sie hier Ihre Kartenmarkierungen in Gruppen organisieren, indem Sie Gruppen aus Favoriten oder GPX-Wegpunkten importieren. Sie finden auch Verlaufsinformationen sowie weitere Optionen wie Darstellung auf der Karte oder Koordinateneingabe.
Wenn Sie künftig die Routen-Navigation starten wollen, erscheinen diese Kartenmarkierung (Auflistung) für eine schnellere Auswahl. Lesen Sie ausserdem unseren Artikel 6 Einsteiger-Tipps für OpenStreetMap.
Hinweis: Dies wurde mit einem Android-11-Gerät und der OsmAnd-Version 4.3.8 durchgeführt.
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