Tipps & Tricks
Outlook 2013: schwarzer statt blauer Balken im Posteingang
Lösung: Der Balken vor den ungelesenen Mails ist in Outlook 2013 in derselben Farbe gehalten wie der Betreff. Sie können problemlos die Farbe wechseln - aber immer nur für beides gleichzeitig.
Öffnen Sie in Outlook den Reiter Ansicht und wechseln bei Aktuelle Ansicht zu den Ansichtseinstellungen. Klicken Sie im neuen Fenster auf die Schaltfläche Bedingte Formatierung.
Gleich zuoberst ist «Ungelesene Nachrichten» meist bereits markiert; ansonsten klicken Sie es an, ohne das Häkchen zu entfernen. Benutzen Sie die Schaltfläche Schriftart. Wählen Sie jetzt im Ausklappmenü unten links die bevorzugte Farbe. Sie könnten im gleichen Fenster übrigens auch eine andere Schriftart, Schriftgrösse oder Schriftauszeichnung (fett, kursiv usw.) festlegen.
Zum Schluss übernehmen Sie die Änderungen, indem Sie die geöffneten Dialoge mit OK bestätigen. Schon ist die Farbe von Balken und Betreff geändert.
Wollen Sie die Darstellung wieder auf den Outlook-Standard zurücksetzen, schalten Sie die Farbe auf demselben Weg wieder auf «Benutzerdefiniert» zurück. (PCtipp-Forum)
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