Outlook 2013: schwarzer statt blauer Balken im Posteingang

Lösung: Der Balken vor den ungelesenen Mails ist in Outlook 2013 in derselben Farbe gehalten wie der Betreff. Sie können problemlos die Farbe wechseln - aber immer nur für beides gleichzeitig.

Öffnen Sie in Outlook den Reiter Ansicht und wechseln bei Aktuelle Ansicht zu den Ansichtseinstellungen. Klicken Sie im neuen Fenster auf die Schaltfläche Bedingte Formatierung.