Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
7. Aug 2014
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Outlook 2013: Von IMAP auf POP3 ändern - oder umgekehrt

Meistens ist der Weg zwar der Umgekehrte, aber auch das kommt vor: Wie wechselt man sein via IMAP verwaltetes Konto wieder zurück zu POP3? Wie verhindern Sie, dass das IMAP-Konto die Mails nach wie vor «abholt»?

Senden/Empfangen-Gruppen definieren und bearbeiten

© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Heute ist zwar eher der umgekehrte Weg üblich, weil die meisten Anwender ihre Mails auf mehreren Geräten bearbeiten. Hier hat IMAP den entscheidenden Vorteil, dass Sie stets auf allen Geräten denselben Mailbestand haben. POP3 hingegen holt die Mails ab - und löscht sie dann sofort oder nach einer selbst festlegbaren Zeit vom Server. Das Vorgehen funktioniert aber sinngemäss auch in umgekehrter Richtung - also beim Wechsel von POP3 nach IMAP.

Sie können kein in Outlook eingerichtetes IMAP-Konto einfach zu einem POP3-Konto ändern. Auch umgekehrt klappt das nicht. Sie müssen deshalb Ihr Mailkonto in Outlook ein zweites mal einrichten. Fast am Anfang des Einrichtungsassistenten legen Sie fest, ob es sich um ein POP- oder IMAP-Konto handelt. Greifen Sie in diesem Fall zu POP bzw. POP3. Geben Sie beim Posteingangs- und Postausgangsserver nun jene ein, die Ihr Mailprovider für die Verwaltung der Mails via POP3 angibt.

Am Schluss holen Sie (nur im POP3-Konto) nun erstmals alle Mails ab. Falls Sie mögen, verschieben Sie noch jene, die jetzt nicht im POP3-Konto angekommen sind, aus dem alten Konto ins neue. Das dürften besonders jene sein, die Sie verschickt haben. Die werden mit POP3 nämlich nicht mitsynchronisiert. 

Das nicht mehr benötigte Konto können Sie danach löschen. Wichtig: Stellen Sie aber vorher durch Blick in alle Ordner sicher, dass Sie keine Objekte umzuziehen vergessen haben. Falls Sie im zu löschenden Outlook-Konto Kalendereinträge, Aufgaben oder Kontakte haben, verschieben Sie die ebenfalls. Falls Sie es jetzt noch nicht löschen wollen, können Sie es zumindest deaktivieren: Öffnen Sie das Menü Senden/Empfangen und gehen Sie zu Senden/Empfangen-Gruppen. Gehen Sie zu Neu und geben der neuen «Gruppe» einen Namen. 

Senden/Empfangen-Gruppen definieren und bearbeiten

 © Quelle: PCtipp.ch

Bearbeiten Sie nun die Senden/Empfangen-Gruppen. Nehmen Sie in die neue Gruppe nur jenes Konto (oder mehrere) auf, in welchem Sie sich ein Abholen/Senden von Mails wünschen. Aktivieren Sie die Häkchen entsprechend. Bearbeiten Sie auch die alte Gruppe, in welcher Sie nur noch das alte IMAP-Konto behalten und deaktivieren Sie dort die Optionen für «Nachrichten empfangen» sowie bei «Nachrichten senden».

[4.3.2016: Kalender-, Kontakt- und Aufgabeneinträge explizit noch erwähnt.] (PCtipp-Forum)

Kommentare

Office Betriebssysteme Datenverwaltung Hardware Kummerkasten Software Software & Tools
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare