Outlook: Adressen aus «AutoVervollständigen» exportieren

Lösung: Die Adressen, die von der AutoVervollständigen-Funktion vorgeschlagen werden, sind in einer *.nk2-Datei gespeichert, die normalerweise unter diesem Pfad zu finden ist:

C:\Dokumente und Einstellungen\[Benutzername]\Anwendungsdaten\Microsoft\Outlook

Standardmässig heisst sie «Outlook.nk2». Diese Datei kann jedoch nicht mit einem normalen Text-Editor bearbeitet werden, da die E-Mail-Adressen in dieser Datei nicht im Textformat gespeichert sind. Um an die Adressen heranzukommen, benötigen Sie einen speziellen Editor, und derer gibt es gleich zwei:

Der «Ingressor NK2 File Editor» stellt viele Funktionen für die Bearbeitung und den Export von Adressen zur Verfügung, ist also ein komfortables Werkzeug - für einen komfortablen Preis, denn die Software kostet 52$.

Für die meisten Fälle genügt wohl die Freeware «NK2view» . Das Programm benötigt kein Setup, die heruntergeladene EXE-Datei kann sofort gestartet werden. Nach dem Start öffnet sich die AutoVervollständigen-Datei des Outlook Standard-Profils. Soll jene eines anderen Profils geöffnet werden, gehen Sie zu Open .NK2 File.

Update: Der ursprüngliche Link zu «nk2csv» führte in die Leere. Darum schlagen wir als Freeware-Alternative nun NK2view vor.