Outlook: Immer mit Kalender starten

Lösung: Öffnen Sie das Menü Datei/Optionen. In der linken Spalte wechseln Sie zu Erweitert. Im rechten Teil des Fensters finden Sie «Starten und Beenden von Outlook».

Klicken Sie hinter «Outlook in diesem Ordner starten» auf die Schaltfläche Suche. Wählen Sie hier den Kalender aus und klicken Sie auf OK.

Ein weiterer Klick auf OK schliesst das Optionen-Fenster. Ab dem nächsten Outlook-Start sollte nun zuerst der Kalender erscheinen.