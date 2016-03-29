29. Mär 2016
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Outlook: Immer mit Kalender starten
Wollen Sie beim Outlook-Start zuerst nicht die Mails, sondern z.B. die anstehenden Termine sehen? Ganz einfach.
Nicht jeder mag sich beim Outlook-Start zuerst mit den E-Mails befassen. Wer intensiv mit dem Outlook-Kalender arbeitet, möchte vielleicht, dass Outlook diesen zuerst anzeigt, wenn Sie es öffnen.
Lösung: Öffnen Sie das Menü Datei/Optionen. In der linken Spalte wechseln Sie zu Erweitert. Im rechten Teil des Fensters finden Sie «Starten und Beenden von Outlook».
Klicken Sie hinter «Outlook in diesem Ordner starten» auf die Schaltfläche Suche. Wählen Sie hier den Kalender aus und klicken Sie auf OK.
Ein weiterer Klick auf OK schliesst das Optionen-Fenster. Ab dem nächsten Outlook-Start sollte nun zuerst der Kalender erscheinen.
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